Где в Минске можно купить «однушки», чтобы заселиться сразу после сделки 7.01.2024, 12:39

1,112

Как выглядит и сколько стоит недорогое жилье «под ключ».

Немало людей мечтает купить квартиру и сразу заселиться. Рынок недвижимости подобные варианты предлагает. Real.by посмотрел, за сколько в Минске можно приобрести «однушку» с ремонтом. Журналисты нашли такую недвижимость в четырех районах Минска. Цена — дешевле 60 тысяч долларов.

Московский район

Такую однушку продают на улице Щорса. Предложение находится в трехэтажном доме на 2-я Щорса, 1. Здание возвели в 1959 году. Квартира располагается на третьем этаже и занимает 35 м². Кухня — 4,6 м².

В помещении сделан хороший светлый ремонт. Тут разделены зоны сна и отдыха. Здесь же есть выход на балкон. В однушке остаются мебель и техника.

На полу в основном лежит ламинат, но в совмещенном санузле с душем — плитка.

Дом стоит недалеко от станции метро «Грушевка» — около 10 минут ходьбы.

Стоимость квартиры — 57 500 долларов. Квадратный метр — 1 643 доллара.

Заводской район

Следующий вариант — квартира на улице Искалиева.

Пятиэтажный дом на Искалиева, 14 был возведен в 1963 году. Там на 2 этаже и продается однушка с хорошим ремонтом. Площадь — 31,5 м², кухня занимает 5,8 м².

На полу тут лежат плитка и ламинат. Имеются встроенная кухня с варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой, а также барная стойка. В жилой комнате есть выход на застекленный балкон. В комнате сделана небольшая зона с оборудованной гардеробной.

В сомвещенном санузле установлена душевая кабина.

Дом находится рядом с парком имени Чингиза Айтматова и недалеко от станции метро «Партизанская».

Квартира стоит 50 тысяч долларов. Метр — 1 587 долларов.

Есть в Заводском районе и еще один вариант. Квартира в девятиэтажном доме на Уборевича, 146. Высотка была построена в 1970 году. Недвижимость, что продается, расположена на 7 этаже. Ее общая площадь 34,9 м², кухня — 7,1 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Есть застекленный балкон. Пол утеплен пеноплексом и залит стяжкой. В комнате лежит ламинат с фаской, в коридоре и кухне — линолеум. Потолки — натяжные.

Стена в коридоре отделана декоративным кирпичом из гипса. По индивидуальному заказу выполнены прихожая с ячейками и вместительный шкаф-купе.

Санузел — раздельный.

Дом находится недалеко от Чижовского водохранилища.

Однушка стоит 54 500 долларов. Цена одного метра — 1 562 доллара.

Первомайский район

Следующая квартира с хорошим ремонтом продается в пятиэтажке на улице Волгоградской, 5.

Дом построили в 1963 году. Однушка располагается на втором этаже и занимает 30,5 м², кухня — 5,62 м².

Квартира полностью готова к проживанию. Кухня оборудована гарнитуром, вытяжкой и варочной газовой панелью. Обеденная группа выполнена в виде высокой барной стойки с высокими стульями. После покупки тут также останутся стиральная машина, телевизор и встроенная мебель.

Балкона в квартире нет. Санузел — совмещенный.

Дом находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Московская».

Квартира обойдется в 54 500 долларов, метр — 1 787 долларов.

Центральный район

Квартира расположена в доме на Карастояновой, 39, который построили в 1966 году. Однушка в 31,6 м² находится на предпоследнем 4 этаже. Кухня занимает 5,8 м².

В квартире с застекленным балконом после ремонта никто не жил. Жилая комната разделена на две части перегородкой из гипсокартона повышенной прочности внутри со звукоизоляционным материалом.

В кухне есть мебель и техника. На полу лежит ламинат и плитка.

В совмещенном санузле с ванной стоит стиральная машина.

Дом находится рядом с парком Дружбы народов.

Стоимость квартиры — 55 тысяч долларов. Квадратный метр — 1 741 доллар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».