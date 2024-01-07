Где в Минске можно купить «однушки», чтобы заселиться сразу после сделки
- 7.01.2024, 12:39
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Как выглядит и сколько стоит недорогое жилье «под ключ».
Немало людей мечтает купить квартиру и сразу заселиться. Рынок недвижимости подобные варианты предлагает. Real.by посмотрел, за сколько в Минске можно приобрести «однушку» с ремонтом. Журналисты нашли такую недвижимость в четырех районах Минска. Цена — дешевле 60 тысяч долларов.
Московский район
Такую однушку продают на улице Щорса. Предложение находится в трехэтажном доме на 2-я Щорса, 1. Здание возвели в 1959 году. Квартира располагается на третьем этаже и занимает 35 м². Кухня — 4,6 м².
В помещении сделан хороший светлый ремонт. Тут разделены зоны сна и отдыха. Здесь же есть выход на балкон. В однушке остаются мебель и техника.
На полу в основном лежит ламинат, но в совмещенном санузле с душем — плитка.
Дом стоит недалеко от станции метро «Грушевка» — около 10 минут ходьбы.
Стоимость квартиры — 57 500 долларов. Квадратный метр — 1 643 доллара.
Заводской район
Следующий вариант — квартира на улице Искалиева.
Пятиэтажный дом на Искалиева, 14 был возведен в 1963 году. Там на 2 этаже и продается однушка с хорошим ремонтом. Площадь — 31,5 м², кухня занимает 5,8 м².
На полу тут лежат плитка и ламинат. Имеются встроенная кухня с варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой, а также барная стойка. В жилой комнате есть выход на застекленный балкон. В комнате сделана небольшая зона с оборудованной гардеробной.
В сомвещенном санузле установлена душевая кабина.
Дом находится рядом с парком имени Чингиза Айтматова и недалеко от станции метро «Партизанская».
Квартира стоит 50 тысяч долларов. Метр — 1 587 долларов.
Есть в Заводском районе и еще один вариант. Квартира в девятиэтажном доме на Уборевича, 146. Высотка была построена в 1970 году. Недвижимость, что продается, расположена на 7 этаже. Ее общая площадь 34,9 м², кухня — 7,1 м².
В квартире сделан хороший ремонт. Есть застекленный балкон. Пол утеплен пеноплексом и залит стяжкой. В комнате лежит ламинат с фаской, в коридоре и кухне — линолеум. Потолки — натяжные.
Стена в коридоре отделана декоративным кирпичом из гипса. По индивидуальному заказу выполнены прихожая с ячейками и вместительный шкаф-купе.
Санузел — раздельный.
Дом находится недалеко от Чижовского водохранилища.
Однушка стоит 54 500 долларов. Цена одного метра — 1 562 доллара.
Первомайский район
Следующая квартира с хорошим ремонтом продается в пятиэтажке на улице Волгоградской, 5.
Дом построили в 1963 году. Однушка располагается на втором этаже и занимает 30,5 м², кухня — 5,62 м².
Квартира полностью готова к проживанию. Кухня оборудована гарнитуром, вытяжкой и варочной газовой панелью. Обеденная группа выполнена в виде высокой барной стойки с высокими стульями. После покупки тут также останутся стиральная машина, телевизор и встроенная мебель.
Балкона в квартире нет. Санузел — совмещенный.
Дом находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Московская».
Квартира обойдется в 54 500 долларов, метр — 1 787 долларов.
Центральный район
Квартира расположена в доме на Карастояновой, 39, который построили в 1966 году. Однушка в 31,6 м² находится на предпоследнем 4 этаже. Кухня занимает 5,8 м².
В квартире с застекленным балконом после ремонта никто не жил. Жилая комната разделена на две части перегородкой из гипсокартона повышенной прочности внутри со звукоизоляционным материалом.
В кухне есть мебель и техника. На полу лежит ламинат и плитка.
В совмещенном санузле с ванной стоит стиральная машина.
Дом находится рядом с парком Дружбы народов.
Стоимость квартиры — 55 тысяч долларов. Квадратный метр — 1 741 доллар.