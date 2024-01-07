Снайперы аж напряглись
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 7.01.2024, 12:47
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Путин неожиданно сократил дистанцию.
Путин встретился с «этими женщинами» и даже сократил между собой и ними дистанцию — на целых 10 см.
И речь идет не о путинских дочерях, а о женах и матерях мобилизованных.
В Рождество «гарант» решил поговорить с женщинами и напомнить, что их мужья еще не дома. Да и ждать их можно перестать.
Зато РИА «Новости» оценили то, как «Путин сократил дистанцию». Все снайперы аж напряглись.
Телеграм-канал «Русский декаданс»