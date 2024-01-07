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Снайперы аж напряглись

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 7.01.2024, 12:47
  • 4,170
Снайперы аж напряглись

Путин неожиданно сократил дистанцию.

Путин встретился с «этими женщинами» и даже сократил между собой и ними дистанцию — на целых 10 см.

И речь идет не о путинских дочерях, а о женах и матерях мобилизованных.

В Рождество «гарант» решил поговорить с женщинами и напомнить, что их мужья еще не дома. Да и ждать их можно перестать.

Зато РИА «Новости» оценили то, как «Путин сократил дистанцию». Все снайперы аж напряглись.

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