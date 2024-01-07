Cоратник Гиркина признался, что на самом деле случилось с Донбассом 7.01.2024, 13:01

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Евгений Скрипник

Наемник раскрыл тайные планы Кремля.

Российский наемник Евгений Скрипник, сыгравший значительную роль в оккупации украинских Крыма и Донбасса, сделал важное признание.

Он подтвердил, что агрессия против Украины была разработана спецслужбами РФ задолго до Революции Достоинства и имела цель захватить территории соседней страны.

Внимание на признания Скрипника обратил украинский журналист Денис Казанский в своем блоге на YouTube.

Скрипник - ближайший друг и соратник высокопоставленного офицера ФСБ РФ Игоря Стрелкова (Гиркина).

Он подтвердил, что эта спецслужба еще до Майдана готовила агрессию против Украины, формируя для этого агентурную сеть.

«Как близкий друг (Стрелкова - ред.), могу некоторые тайны открыть. Он - один из немногих, кто разрабатывал проект «Новороссия» еще до 14-го года. Ездил (в Украину - ред.), у него была своя (агентурная - ред.) сеть. Пользуясь тем, что он сотрудник ФСБ высокопоставленный, разрабатывал «присоединение» «Новороссии» вплоть до Приднестровья… Для простого обывателя эти вещи, может, и шокирующие. Но для людей, которые воюют, это наш цинизм», - рассказал соратник Стрелкова.

Он подчеркнул, что именно Россия виновна в том, что Донецк и Луганск были превращены в бандитские гетто на долгие годы.

«Да, без него (Стрелкова - ред.) там было бы как в Одессе и в Харькове, ничего бы этого не произошло», - сказал Скрипник.

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