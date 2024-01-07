Newsweek: Элитам РФ тревожно из-за отношений Путина с Китаем 7.01.2024, 13:11

Глава Кремля загнал страну в вассальную зависимость от соседа.

Глава РФ Владимир Путин любит рассказывать о том, что войной против Украины он якобы достигает «подлинного суверенитета».

На самом же деле, своей политикой он загнал страну в критическую зависимость от Китая.

Об этом говорится в статье влиятельного издания Newsweek.

Власти и пропаганда РФ поют оды укреплению экономических связей с Китаем. Действительно, в 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных $218 млрд.

РФ гонит китайцами по дешевке энергоресурсы и агропродукцию, а взамен получает доступ к технологиям, от которых была ранее отрезана санкциями.

Однако можно ли считать это хорошей новостью для РФ?

Далеко не факт. Сегодня в ряде очень важных сфер Россия оказалась критически зависимой от Пекина.

Экономисты предупреждают, что для Китая намного более важным рынком является Запад, а не Россия. И если китайцам придется делать выбор, Москва окажется у разбитого корыта.

«На долю Китая приходится около трети всей российской торговли, а вот в торговом обороте КНР роль РФ далеко не так велика: 5,1 % в импорте и 3,3 % в экспорте», - говорится в статье.

Если Запад поставит Пекину ультиматум в вопросе соблюдения санкций, то, уверяют эксперты, ради России китайцы не пойдут на риски.

«Увеличение товарооборота (между КНР и РФ - ред.) помогло спасти российскую экономику от санкций. Но чиновники и бизнес-элиты РФ обеспокоены тем фактом, что эта договоренность выгодна Китаю гораздо больше, чем России. Китай охотно покупает энерго- и прочие ресурсы РФ, продавая свои товары на российский рынок, все это устраивает Пекин. Но при этом в Россию поступает очень мало инвестиций, и их явно недостаточно, чтобы заменить те, которые были утрачены в результате ухода западных компаний и инвесторов», - говорится в статье.

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