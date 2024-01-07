Израиль заявил, что командование ХАМАС на севере сектора Газа уничтожено 7.01.2024, 13:20

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Боевики действуют лишь спорадически и без командиров.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил журналистам, что палестинские боевики сейчас действуют в этом районе лишь спорадически и «без командиров».

Он сказал, что Израиль уничтожил около 8 тыс. боевиков на севере Газы. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас сосредоточена на ликвидации ХАМАС на юге и в центре сектора Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил в субботу, что Израиль продолжит кампанию по ликвидации ХАМАС, возвращению заложников и обеспечению того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля.

«Мы должны отложить все в сторону... до тех пор, пока не будет достигнута полная победа», - заявил Нетаньяху в своем заявлении.

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