«В месяц нужно около 1000 долларов, чтобы было комфортно» 9 7.01.2024, 13:31

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Откровенный рассказ жительницы «белорусского Парижа».

Местная жительница – о том, как и чем живет Кобрин

Журналисты CityDog решили узнать побольше про Кобрин – город недалеко от Бреста, который еще называют маленьким Парижем.

Кобрин – родной город Ани. Девушке 21 год. Там она выросла, а затем переехала в Минск из-за учебы. Сейчас девушка живет в Бресте, однако часто возвращается в родной город.

Про изменения в городе: «Люди с картой поляка уезжают, а на их место заселяются россияне»

– Развитие началось в Кобрине с Дожинок – классическая история белоруских городов, как мне кажется. Они прошли в 2009-м. Такое чувство, что с того момента даже вывески на улицах стали краше.

Больше всего изменений произошло за последние лет пять. Появилось много нового: кофейни, тренажерные залы, кружки творчества, студии танцев – все то, что люди ищут в областных центрах. Ощутимо больше молодежи стало выходить из своих домов и гулять по центру.

Что касается количества жителей, то оно меняется как будто волнами. Все зависит от того, на чем ты фокусируешь свое внимание. У многих кобринчан есть карты поляка или польские корни. Эти люди постарались уехать из Беларуси.

С другой стороны, появляются и новые горожане. Я живу в районе, который называется Поле Чудес. Некоторые люди здесь, когда уезжают, продают свои частные дома. Интересным образом на их место заселяются россияне из разных городов. У моей бабушки, например, соседка из Мурманска. Знаю еще нескольких ребят, которые приехали сюда из отдаленных регионов России. Конечно, их не так много, но они есть.

Знаю случаи, когда к нам приезжали семейные пары из Минска. Из жилья они тоже выбирают частные дома, стоимость которых здесь намного доступнее, чем в Минске.

Про цены и зарплаты: «В месяц нужно около 1000 долларов, чтобы было комфортно»

Для комфортной жизни в месяц нужно около 1000 долларов, на мой взгляд. Конечно, все зависит от потребностей человека. Я общалась с приезжими из Минска, и они рассказывали, что в Минске у них запросы были меньше, но тратили они больше. В Кобрине все наоборот. Здесь они могут позволить себе больше покупок, при этом за меньшую стоимость. Это была одна из причин, по которой они переехали в маленький город.

Цены в Кобрине обычные. Однако иногда в кафе за кофе с сиропом и десертом можно отдать 20 рублей. Если приглашать кого-то, то это уже минус 40 рублей. Это достаточно дорого, на мой взгляд.

Ко мне часто в гости приезжают друзья из Минска. Говорят, что в Кобрине заграничная атмосфера – такая же, как и цены. Я не совсем согласна с их мыслями о ценах: скорее, они просто очень похожи на минские.

Многие в Кобрине работают на заводе детских игрушек «Полесье». Удачей считается попасть на «Газпром», потому что там достаточно хорошие зарплаты. Идут на маслосырзавод и хлебозавод. Молодые ребята устраиваются в общепит.

Мы решили посмотреть открытые вакансии на самых крупных производствах Кобрина и уточнить зарплаты, которые там предлагают.

На маслосырзаводе всего 11 открытых вакансий. Ищут грузчика (зарплата – от 1000 руб.), машиниста котельной (обещают платить около 650 руб.). Самый большой оклад среди открытых мест у монтажника оборудования. Пишут, что его зарплата будет от 1800 до 3000 рублей.

А вот на заводе детских игрушек «Полесье» всего одна открытая позиция. Нужен стажер по работе с клиентами в отдел продаж. Там обещают оклад от 1300 до 1800 рублей.

В «Газпроме» в Кобрине тоже всего две открытые вакансии. Ищут диспетчера (оклад обещают от 2000 рублей) и начальника отдела (оклад около 2400–2500 рублей).

Куда сходить поесть и попить: «Одна из фишек города – кофейни в частных домах»

– Как я говорила ранее, за последние пару лет в Кобрине открылось достаточно много достойных мест, – отмечает Аня. – Сейчас я понимаю, что мне не стыдно позвать в гости столичных ребят и нам будет куда сходить и что поделать. Это не может не радовать.

У нас есть «Параграф» – культовая кофейня брестской сети. Тут не только собираются, чтобы выпить кофе, но и организовывают творческие вечера, проводят мастер-классы, танцы. Сейчас там достаточно дорого, однако кобринчане все равно туда ходят. Я как-то пришла туда за десертом в 6 вечера, и все уже было разобрано, хотя кафе закрывается часов в 11. Думаю, это говорит о популярности локации.

Одна из интересных фишек Кобрина – кофейни, которые открываются прямо в частных домах. У нас есть дом, который разделен на две половины: одна часть жилая, а другая отведена под заведение Сoffee Time. Там работает вся семья: мама, папа, старшая сестра и маленький брат. Обожаю, когда именно мальчик принимает заказы. Помню, он подошел, спросил, что мне нужно, все принес, а затем ушел играть во двор в баскетбол. Атмосфера очень домашняя.

Недавно открылась кофейня «Мама испекла». Заведение находится в глубине парка в старом доме, где много лет назад был паб для заядлых выпивох. Долгое время это место ассоциировалось с вонью и грязью. Все изменилось, когда одна девушка выиграла грант на создание своего бизнеса здесь. Сейчас это место становится даже более популярным, чем «Параграф». Тут тоже устраивают творческие вечера и тематические ивенты.

Есть еще одно место – «Культ». Внутри там много маленьких комнат, которые заставлены разными старинными винтажными вещами и мебелью. Выглядит интересно, меню тоже отличное.

Кафе, где можно поесть, тоже довольно много. Могу посоветовать «Чердак» (там вкусные бургеры) и «Капибара» (тут отличные суши и ролы).

А еще в Кобрине делают знаменитые ролотто – что-то наподобие шаурмы, только вместо лаваша тесто от пиццы. Попробовать это блюдо можно в пиццерии Italiana.

Про тусовки и свободу: «Вся культурная жизнь проходит в стенах кофеен»

Все вечеринки и культурные ивенты обычно проводят в вышеперечисленных кофейнях. Возможно, есть что-то очень специализированное, но я об этом не знаю. Масштабных фестов или тусовок у нас тоже нет.

Раньше устраивали танцы в кинотеатре «Радуга», но проходит ли что-то подобное сейчас, я не знаю. Раньше еще была «Клетка» – свободное пространство в парке, где включали музыку для танцев. Однако и это осталось в прошлом.

Что касается свободы, то я довольно давно ничего не слышала про задержания. Скорее, сейчас «подчищают» людей с картами поляка. Слышала, что нечто такое происходит в сфере образования: просто от властей приходит сообщение об увольнении. Вообще в последнее время стали более активно следить за наличием иностранных документов. Так происходит по всей Беларуси, насколько я знаю. Кобрин не исключение.

Про шопинг: «Обычно покупают одежду в стоках и секоднах»

В Кобрине достаточно много стоков и секондов, поэтому за покупками обычно идут туда. Есть еще интересное пространство, где женщина отвела весь второй этаж в своем доме под магазин вещей из Европы.

Часто ездят на шопинг в Брест, Минск и Варшаву. Для местных жителей абсолютно нормально сорваться на выходных в другой город за понравившейся кофточкой.

Про атмосферу города: «До Минска такое же расстояние, как и до Варшавы»

Наверное, расположение Кобрина сильно влияет на его восприятие. Отсюда и до Минска, и до Варшавы примерно 300 километров. Поэтому у нас многие часто ездят в Польшу, да и сама атмосфера города более иностранная, на мой взгляд.

Кобрин даже называют маленьким Парижем. Согласно легенде, сюда однажды приехал парижанин, и наш город напомнил ему ему родину. В честь этого он подарил Кобрину золотые купола.

Больше всего в городе мне нравятся люди. У нас много частных проектов и бизнесов, которые выглядят очень достойно. Об этом говорит даже наличие кофеен или магазины в домах. Местные жители хотят развивать город, делать его чище и краше. Значит, само место вдохновляет их на это.

Конечно, есть много вещей, над которыми еще стоит работать. Я бы хотела, чтобы отремонтировали вокзалы. Они чистые, но абсолютно несовременные.

Кобрин на самом деле очень хороший и уютный. Правда, чтобы влюбиться в него, нужно рассмотреть его повнимательнее.

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