Просят кирпича 1 Сергей Романов, planeta.press

7.01.2024, 13:37

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Как «Ось зла» получит в ответ.

Ось Зла, похоже, выкристаллизовалась, а ее контуры вновь проступили на Корейском полуострове.

Те ракеты, которые КНДР поставила России уже летят, как минимум, на украинский Харьков. Коалиция плохих парней дружно настроилась раскачать миропорядок, в которых царят разумное, доброе вечное, пусть и в весьма циничных пропорциях.

А сейчас мир и демократов, и автократов может остаться в памяти потомков только кучкой ядерного пепла. Стартовый выстрел, который и положил начало схватке между условным Добром и калиброванным Злом, сделал Владимир Путин, объявляя «спецоперацию».

После недолгой раскачки возбудился Иран. Начал снабжать «союзников» на Севере оружием. Россияне стыдливо переименовали «шахеды» на «герани» и с радостью приняли помощь Тегерана в борьбе с «добряками».

И теперь в войну своими глазами, ушами и прочими не всегда целыми частями тела ощущают в Белгороде. Можно и эвакуироваться из родного дома, только вот до провозглашения путинской «спецоперации» такие насущные потребности не могли выработаться даже в теории.

Включились в водевиль подконтрольные Ирану террористы ХАМАСа. Против Израиля не выстоят, но кукловоды Персии аплодируют стоя.

И вот теперь обе Кореи. Два мира – два Шапиро стремительно несутся к полномасштабной войне. Задача со звездочкой для Соединенных Штатов, под чьим омофором находится Сеул.

Да и весь коллективный Запад пока находится в состоянии «грогги» – таковы издержки демократии и прозрачных электоральных процессов.

Уже сформированная Ось Зла (да, плохой термин, но никто лучше не придумал) принимает решения куда быстрее. Формула «грабь, насилуй, убивай» не потонет на дне бюрократического океана.

Вождь Северной Кореи довел сограждан до ручки, им в состоянии голода уже все равно – жить или умирать. Особенно, если закончить земное существование можно во имя идей «Чучхэ». Не так ли поступали при Сталине, который и стал крестным отцом появления на политической карте мира этого северокорейского образования.

И что теперь делать Западу? Свое гражданское благополучие нужно конвертировать в развитие оборонно-промышленного комплекса. Благо, деньги на это есть, а устойчивая политическая система была выстроена предшественниками еще, что называется, на берегу. И никакие круговороты горных рек электоральных циклов этому не помеха.

США поддержат Сеул и уже пообещали трансформировать Украину. Которая, если верить западным СМИ, на 2024 год готовит новое наступление на позиции россиян. Что называется, дополненное и исправленное издание.

Штаты, чья доминирующая роль в миропорядке вынуждает Китай поддерживать своих сателлитов по-тихому – во избежание санкций, несомненно поставят на место всех адептов диктатур. Рассчитывать на полноценное плечо помощи от Пекина со стороны Кима было бы очень наивно.

Последним бы сидеть в своих коконах, но природа дает свое. Нужно выливать свою животную агрессию на тех, до кого можно дотянуться. Вот и получат в свою хищническую морду всей площадью кирпича. И Ирана, и ХАМАСа, и Пхеньяна, да и вообще всех-всех-всех касается.

Сергей Романов, planeta.press

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