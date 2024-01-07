СМИ: Россия перебросила в Севастополь новейший десантный корабль 7 7.01.2024, 13:44

8,560

Опубликованы снимки со спутника.

В Севастополь из Новороссийска Российской Федерации, вероятно, был дислоцирован новейший большой десантный корабль.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Согласно снимку со спутника Sentinel 2, который был сделан 6 января, у пирса в Севастопольской бухте находится, вероятно, ВДК проекта 11711 типа «Иван Грен».

В конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения «Петр Моргунов», который относится к вышеупомянутому проекту, был переброшен в Черное море якобы для учений. Почти постоянно он находился в бухте Новороссийска.

Что известно о БДК «Петр Моргунов»

«Петр Моргунов» является вторым кораблем серии. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.

Имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.

На корабле размещена авиационная группа - 2 вертолета Ка-29 и БПЛА «Орлан-10» в палубном ангаре.

Уничтожение «Новочеркасска»

В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск», который террористы расположили в Феодосийском порту. Корабль был уничтожен, а вместе с ним было ликвидировано 74 моряка.

После этого россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».