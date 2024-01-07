СМИ: Россия перебросила в Севастополь новейший десантный корабль

СМИ: Россия перебросила в Севастополь новейший десантный корабль7
- 7.01.2024, 13:44
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Опубликованы снимки со спутника.
В Севастополь из Новороссийска Российской Федерации, вероятно, был дислоцирован новейший большой десантный корабль.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Согласно снимку со спутника Sentinel 2, который был сделан 6 января, у пирса в Севастопольской бухте находится, вероятно, ВДК проекта 11711 типа «Иван Грен».
В конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения «Петр Моргунов», который относится к вышеупомянутому проекту, был переброшен в Черное море якобы для учений. Почти постоянно он находился в бухте Новороссийска.
Что известно о БДК «Петр Моргунов»
«Петр Моргунов» является вторым кораблем серии. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.
Имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.
На корабле размещена авиационная группа - 2 вертолета Ка-29 и БПЛА «Орлан-10» в палубном ангаре.
Уничтожение «Новочеркасска»
В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск», который террористы расположили в Феодосийском порту. Корабль был уничтожен, а вместе с ним было ликвидировано 74 моряка.
После этого россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.