Ракеты с водой: масштабные чистки в китайской армии вызваны фантастической коррупцией 1 7.01.2024, 13:57

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Фото: Getty Images

Опубликованы данные американской разведки.

Китайская армия, как и российская, возможно, стала жертвой «убийцы №1» – так эксперты 10 лет назад назвали коррупцию.

Миф о «второй армии мира» развеялся вскоре после начала войны в Украине: выделенные деньги разворовываются, воевать приходится на танках 1950-х – 1960-х гг., снаряды закупаются в Северной Корее, 1,5 млн комплектов военной формы куда-то делись.

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу к 2027 г. превратить вооруженные силы Китая в армию «мирового класса», но данные американской разведки вызывают сомнения в том, что эта задача выполнима.

Масштабная кадровая чистка в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) связана со вскрывшимися фактами коррупции, которая оказалась настолько велика, что сводит на нет усилия Си по модернизации армии и даже ставит под вопрос способность Китая вести войну, сообщает выводы американской разведки Bloomberg.

Среди примеров приводятся ракеты, в которых вместо топлива вода, или которые невозможно нормально запустить, потому что крышки в шахтах не работают как надо. Ракетные войска самый вопиющий пример, но коррупцией поражен весь ВПК, говорят источники Bloomberg.

Ее размах, по их словам, таков, что американские чиновники теперь считают маловероятным, что Китай в ближайшие годы пойдет на серьезное военное столкновение.

За последние полгода на взятках попались более 10 высокопоставленных чиновников Минобороны – Bloomberg называет это, вероятно, крупнейшей армейской чисткой в современной истории Китая.

Сменились руководители Минобороны и ВМФ, а также командование ракетных войск. Последние отставки прошли в конце декабря: из девяти уволенных пятеро из ракетных войск и двое из департамента разработки оборудования. Также были сняты руководители трех государственных производителей ракет. Это только то, о чем было официально объявлено.

Позиции самого Си от этого не ослабли, отмечает Bloomberg: наоборот, многочисленные отставки, в том числе тех, кого продвигал он сам, показывают, как сильно он контролирует ситуацию.

Ракетным войскам отводится ключевая роль в случае вторжения на Тайвань. Накануне Нового года Си назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. По данным американской разведки, Си поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 г. Это столетний юбилей НОАК, к которому она должна стать армией мирового класса.

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