Новогодние приключения пассажиров БЖД 7.01.2024, 14:10

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Как группа «иждивенцев» с громкими фамилиями испортила белорусам праздники.

В новогодние праздники люди тоже куда-то торопятся. Спешат попасть к своим родным и близким, вернуться из командировки, просто едут на длинные выходные отдохнуть, попутешествовать, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

И как замечательно, когда можно с комфортом и безопасно прокатиться в современном поезде! А какие виды открываются на заснеженные леса и поля, населенные пункты и полустанки!

В эти предновогодние и новогодние дни БЖД себе не изменила и даже «постаралась» предоставить пассажирам «стабильные и качественные» возможности полюбоваться пейзажами за окном поезда подольше… 2024 год Годом качества ведь объявил «самоизбранный», надо соответствовать!

С 29.12.2023 по 01.01.2024 на БЖД не было ни единого дня без «туристических» остановок или задержек в пути следования. Примечательно, что практически все задержки пассажирских поездов в данный период произошли по объективным (почти «не зависящим от железнодорожников») причинам. И только дизель-поезда серии ДП «подпортили» эту статистику своим техническим состоянием.

29.12.2023 поезд №860 сообщением Пинск – Минск с 21:45 до 21:49 стоял на 9 пикете 825 километра (станция Столбцы участка Барановичи – Минск) из-за вынужденного применения машинистом локомотивного депо Минск Григоровичем экстренного торможения по причине сбоя в работе бортового компьютера дизель-поезда ДП6-001 приписки депо Минск для его перезагрузки. Техническое обслуживание в объеме ТО-2 дизель-поезду выполнялось 03.11.2023, ремонт в объеме ТР-1 07.08.2023 в локомотивном депо Минск.

Правда, в этот раз любоваться пейзажами за окном поезда пассажиры смогли лишь дополнительные семь минут, на которые поезд опоздал в Пинск. Но это, видимо, был «тест» услуги. На следующий день, уже на другом маршруте, получилось «лучше»…

30.12.2023 поезд №703 сообщением Витебск – Минск отправлен со станции Витебск со вспомогательным локомотивом – тепловозом ТЭП70-325 приписки депо Орша, под управлением машиниста депо Витебск Пенько, из-за неисправности автотормозного оборудования дизель-поезда ДП6-004 приписки депо Минск, под управлением машиниста этого же депо Короткого. Опоздание при отправлении из Витебска составило 23 минуты (06:34 – 06:57), по прибытию в Минск – 29 минут. Обслуживание в объеме ТО-3 дизель-поезду проводилось 06.12.2023, ремонт ТР-2 28.02.2023 в локомотивном депо Минск.

31.12.2023 поезд №860 сообщением Пинск – Минск остановлен экстренным торможением на 5 пикете 816 километра перегона Столбцы – Колосово по причине самопроизвольного срабатывания тормозов на дизель-поезде ДП6-001 приписки депо Минск. Восстановить работоспособность дизель-поезда машинисту Волчкову удалось путем перезагрузки бортового компьютера на что понадобилось 4 минуты (21:48 – 21:52). Обслуживание в объеме ТО-2 дизель-поезду проводилось 29.12.2023, ремонт в объеме ТР-1 07.08.2023 в локомотивном депо Минск.

01.01.2024 поезд №860 сообщением Пинск – Минск остановлен экстренным торможением на 8 пикете 815 километра перегона Столбцы – Колосово по причине сбоя программного обеспечения дизель-поезда ДП6-001 приписки депо Минск под управлением машиниста этого же депо Княжевича. В этом случае локомотивной бригаде понадобилось 5 минут на восстановление работоспособности дизель-поезда (21:51 – 21:56), однако опоздание на конечную станцию составило 10 минут. Обслуживание в объеме ТО-3 дизель-поезду выполнялось 03.11.2023 в локомотивном депо Минск, ремонт ТР-1 там же 07.08.2023.

Так что новогодняя концепция «повышения качества» услуг у БЖД удалась!

А если немного серьезнее, не сильно сгущая краски и учитывая события и происшествия в 2023 году, описывавшие возникающие неисправности и их последствия, а так же приоткрывающие особенности технического обслуживания и ремонта этих дизель-поездов, то, как профессионалам, нам хочется просто отгонять пассажиров от БЖД, не давая возможности испытывать судьбу непредсказуемыми в своем финале рейсами. И ведь опоздание на конечную точку маршрута – это просто несущественный пустяк в сравнении с весьма высоким риском отказа автотормозного оборудования при следовании со скоростью 140 км/ч, например.

Ну и, конечно, пассажирам надо благодарить за «стабильный экстрим» не только руководителей БЖД и технический персонал.

Отдельно стоит упомянуть ревизорский аппарат БЖД на всех уровнях. В рассматриваемых случаях, начиная с «рядового» ревизора Минского отделения БЖД по локомотивному хозяйству (УРБТ) Лукашенко М.А., продолжая главным ревизором – заместителем начальника минского отделения БЖД (УРБ) Карповичем А.А., ревизором по локомотивному хозяйству службы безопасности движения поездов (РБТ) Кравченей В.В., и завершая возглавляющим все это «царство» бездельников главным ревизором БЖД (РБ) Тихоновичем В.В.

В первую очередь из-за их халатности и некомпетентности продолжает эксплуатироваться небезопасный и постоянно ломающийся пассажирский подвижной состав. У них есть все права на запрет эксплуатации неисправных машин, отстранение от работ некомпетентных работников. Но для этого надо проявить принципиальность в выполнении своих должностных обязанностей. Это те, кто должен и обязан обеспечивать безопасность работы железной дороги, вскрывать недостатки и пресекать нарушения — это их предназначение. Но по факту – огромная «свора» иждивенцев.

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