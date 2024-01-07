закрыть
7 января 2024, воскресенье, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возле границы Украины с РФ заметили большой загадочный плавучий объект

3
  • 7.01.2024, 14:17
  • 4,646
Возле границы Украины с РФ заметили большой загадочный плавучий объект

Что это?

Украинские пограничники обнаружили большой плавучий объект в реке Десна недалеко от границы с Россией. Это был понтонный мост россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Пограничники заметили его в Черниговской области. Украинские защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.

"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой», - сообщили пограничники.

Саперы проверили объект и установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип