Возле границы Украины с РФ заметили большой загадочный плавучий объект

Возле границы Украины с РФ заметили большой загадочный плавучий объект3
- 7.01.2024, 14:17
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Что это?
Украинские пограничники обнаружили большой плавучий объект в реке Десна недалеко от границы с Россией. Это был понтонный мост россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Пограничники заметили его в Черниговской области. Украинские защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.
"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой», - сообщили пограничники.
Саперы проверили объект и установили, что металлоконструкция угрозы не несет.