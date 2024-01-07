На Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути: ученые объяснили парадокс 7.01.2024, 14:23

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Спорное утверждение имеет под собой основание.

В сети уже неоднократно появлялось сообщение о том, что деревьев на Земле больше, чем звезд в нашей галактике Млечный Путь. Первая реакция на него – своеобразный шок, который меняется на скепсис и мысль о том, что в сети снова распространяют очередной абсурд.

Однако, оказывается, есть научная основа, которая доказывает достоверность такого заявления.

Издание Snopes собрало подробности.

В очередной раз это сообщение появилось в конце 2023 года, когда пользователь соцсети X (ранее известная как Twitter) поделился своим удивлением.

«На Земле гораздо больше деревьев, чем звезд в нашей галактике Млечный Путь. Это очень много деревьев. Но это также гораздо меньше звезд, чем я думал», – написал inigo quilez.

Как оказалось, основой этого утверждения является исследование, которое было опубликовано в сентябре 2015 года в журнале Nature. В статье под названием «Картографирование плотности деревьев в глобальном масштабе» говорилось, что количество деревьев на Земле оценивается в 3,04 триллиона.

Авторы статьи представили первую пространственно непрерывную карту плотности лесных деревьев в глобальном масштабе. Их работа показала, что глобальное количество деревьев составляет примерно 3,04 триллиона, «что на порядок выше предыдущей оценки». Из них примерно 1,3 триллиона деревьев находятся в тропических и субтропических лесах, 0,74 триллиона – в бореальных регионах и 0,66 триллиона – в умеренных регионах.

Между тем, в NASA совсем не скрывают, сколько, по оценкам ученых, может существовать звезд в Млечном Пути. Так, специалист NASA по вопросам образования и просветительской деятельности Мэгги Масетти рассказала, что оценки ученых отличаются, но они варьируются от 100 до 400 миллиардов звезд.

«Существуют разные модели для оценки количества звезд в Млечном Пути, и ответы, которые они дают, отличаются в зависимости от того, что используется как средняя масса звезды. Самый распространенный ответ, кажется, заключается в том, что в Млечном Пути насчитывается 100 миллиардов звезд по самой низкой оценке и 400 миллиардов – по самой высокой. Но я видела, что называют и более высокие цифры», – отметила Масетти.

Вместе с тем, следует уточнить, что насколько бы точными ни были озвученные цифры, как деревьев так и звезд, подсчет и тех и других имеет множество оговорок и ограничений.

В частности, следует отметить, что предварительная оценка количества деревьев на планете была сделана в 2005 году и тогда ученые говорили о 400,2 миллиардах деревьев.

И конечно, что ни исследования 2005 года, ни работа 2015 года, не предусматривали поштучного подсчета деревьев, а потому цифры все же могут быть другими.

Но и вопрос подсчета звезд непрост. А если точнее, то значительно сложнее, поскольку для этого ученые должны определить массу галактики, учитывая ее вращение и спектр. Впоследствии исследователи пытаются определить, какую часть этой массы составляют звезды. Большая часть массы галактики будет состоять из темной материи, которая является загадочным веществом, связывающим большую часть Вселенной.

Поэтому все сводится к приблизительным оценкам.

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