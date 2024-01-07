Где ваше слово пацана?
- Игорь Эйдман
- 7.01.2024, 14:30
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Путин вызвал на ковер Миллера и Сечина.
В связи с коллапсом отопления в Подмосковье Путин вызвал к себе Миллера и Сечина.
Путин:
- Вот всегда у нас так. Опять все перепутали. Грозились заморозить Европу, а заморозили Подмосковье. На большее силенок не хватило? Где ваше слово пацана?
Миллер и Сечин оправдываются, перебивая друг друга как Добчинский и Бобчинский:
- Извините, Владимир Владимирович, мы свое слово держим. Подмосковье ведь тоже в Европе находится. Так, что какую-то ее часть, мы все-таки заморозили.
Занавес.
Игорь Эйдман, t.me