ВСУ отрезали оккупантов от прямого железнодорожного сообщения с Крымом
- 7.01.2024, 14:38
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Новые подробности уничтожения моста и базы РФ под Мариуполем.
ВСУ 6 января уничтожили наполовину построенный железнодорожный мост, который должен был стать частью прямого железнодорожного маршрута между Россией и оккупированным Крымом.
Новые подробности операции сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
«Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили наполовину построенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное. Пытались сбить, но в качестве эффективного российского ПВО неплохо выступила сама инженерная база», - написал Андрющенко, отметив, что теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго.
«Бонусом, из-за сильной попытки сбить «кару небесную» установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе - координаты уже переданы соответствующим службам», - добавил Андрющенко.
Андрющенко также поблагодарил представителей Мариупольского сопротивления и жителей Мариупольского района, которые «получили доказательства и обеспечили сопровождение к ликвидации важного военно-логистического инфраструктурного объекта».
Прямое сообщение РФ с Крымом
В ноябре прошлого года оккупанты сообщили о начале строительства железной дороги из Ростова-на-Дону через захваченные города Мариуполь и Бердянск в Крым.
Ранее советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко написал, что враг создает прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Также он сообщал, что оккупанты прокладывают новую автодорогу из Ростова в Мариуполь.