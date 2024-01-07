Недовольство нарастает: когда Россию ждет новый бунт 1 7.01.2024, 14:47

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Кремль может оказаться в «очень интересной ситуации».

Среди российских мобилизованных и членов их семей нарастает недовольство бесконечной войной и пренебрежительным отношением со стороны властей. Это недовольство может перерасти в новый бунт, если власть даст к тому повод, считает представитель формирования «Легион «Свобода России» с позывным «Цезарь».

По мнению бойца, Владимир Путин сам «вольно или невольно» сделал всех российских мобилизованных «гражданами третьего сорта». Если принадлежность российской «элитки и богемки» к условному «первому сорту» всем привычна и понятна, то привилегированный статус зеков, попавших на фронт, вызывает всеобщее раздражение.

Не отбывшие свой тюремный срок убийцы и насильники отправляются на «гражданку» спустя полгода участия в войне, а мобилизованные находятся на фронте бессрочно.

«Потому что другого пушечного мяса у Путина нет. Эти вот мужики попали на фронт и понимают, что это дорога в один конец. Они естественно не очень довольны сложившейся ситуацией. И их же ны не очень довольны сложившейся ситуацией», – говорит «Цезарь».

Боец «Легиона» отметил, что эти люди не выступают против войны как таковой, а лишь хотят, чтобы война не касалась их лично. Но все же они выражают недовольство, которое слышат в Кремле и не знают, что с этим делать. Боец убежден, что если жены мобилизованных выйдут на полноценный протест с требованием заканчивать войну, то Путин окажется в «очень интересной ситуации».

«Не разгонять их нельзя, а разгонять – тут как бы ребята с фронта могут немного обидеться. И у них уже ведь не резиновые дубинки и водоме ты в руках, а тяже лое оружие. Это уже сплоченные боевые коллективы, и если они повернутся с фронта назад… Ну там горе будет тем, кто начал разгонять жен и родственников военнослужащих», – говорит «Цезарь».

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