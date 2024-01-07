Солодуха заявил, что поедет на передовую

Солодуха заявил, что поедет на передовую1
- 7.01.2024, 14:54
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При этом признался, что при стрельбе у него «дрожат руки».
В конце ноября Министерство обороны Беларуси рассказало, что певец Александр Солодуха на день поехал в Борисовский учебный центр вооруженных сил в Печах.
А сейчас военные в программе «Арсенал» показали, как артист провел время в «учебке».
На вопрос, что певец будет делать в случае боевых действий, воодушевленно ответил:
— Поеду на передовую, поднимать дух боевой солдат. Буду петь песни! То, что у меня очень хорошо получается.
По приезду в часть артисту выдали форму и автомат Калашникова.
«14 из 15 мишеней поражены», — отметили за кадром «успехи» певца по стрельбе лежа. Каким был его результат стоя, не сообщили.
Сам артист это прокомментировал так:
— Лежа много попал. Стоя дрожат руки.