Солодуха заявил, что поедет на передовую 1 7.01.2024, 14:54

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При этом признался, что при стрельбе у него «дрожат руки».

В конце ноября Министерство обороны Беларуси рассказало, что певец Александр Солодуха на день поехал в Борисовский учебный центр вооруженных сил в Печах.

А сейчас военные в программе «Арсенал» показали, как артист провел время в «учебке».

На вопрос, что певец будет делать в случае боевых действий, воодушевленно ответил:

— Поеду на передовую, поднимать дух боевой солдат. Буду петь песни! То, что у меня очень хорошо получается.

По приезду в часть артисту выдали форму и автомат Калашникова.

«14 из 15 мишеней поражены», — отметили за кадром «успехи» певца по стрельбе лежа. Каким был его результат стоя, не сообщили.

Сам артист это прокомментировал так:

— Лежа много попал. Стоя дрожат руки.

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