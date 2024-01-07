Картошка помельче и «Лады» не для всех Телеграм-канал «СерпомПо»

7.01.2024, 15:06

Несется из всех утюгов балаган дедушки Отмороза.

Отвратительная показуха в рамках чиновничьего марафона «Елка желаний» бьет все рекорды по цинизму и кровавому самопиару на фоне устроенного Путиным и его бригадой 24 февраля.

Несется из всех утюгов. Вот сюжет Первого канала. Вице-премьер Новак вручил мальчику теннисный стол. Другая - вице Голикова подарила девочке, чей папа воевал на «СВО», велосипед. Министр экономики Решетников подарил девушке из Севастополя - поездку в центр «Сириус». Глава Минвостокразвития девушке из Донецка - поездку в Питер. 3-летний Рома из Адыгеи - получил игрушечный электротрактор с прицепом. 8-летней Елизавете из Петропавловска-Камчатского достался от полпреда ДФО Трутнева сертификат на экскурсию у подножия вулкана.

Губернаторы не отстают.

Смоленский Анохин постит фотки с новорожденными, не забыв напомнить, что «супруга участника специальной военной операции родила девочку Софию». Тему «СВО» и Донбасса упоминали так или иначе почти все чиновники.

Глава Подмосковья Воробьев исполнил желание 8-летнего мальчика из Ивантеевки прокатиться на танке в Таманской дивизии. И написал в соцсетях, что «приехал в Кубинку, чтобы поздравить семью Героя России, Александра Сычева, который погиб в августе 2023 года в зоне СВО». У того дома осталось 4 детей.

Этот тот Воробьев, у которого третьи сутки замерзают целые микрорайоны, такой как Климовск в Подольске. В городе ввели режим ЧС. Температура в квартирах держится в районе 10 градусов. В некоторых нет электричества.

Еще 4 января случилась авария в котельной оборонного завода им. Юрия Андропова, который производит... патроны. И из-за прорыва... нет, не ВСУ, а теплотрассы, без отопления и горячей воды остались больше 170 многоквартирных домов и больница. Пострадали больше 20 тыс. человек.

Люди пишут Воробьеву об одном пожелании «на елку» - дать отопление, а не заниматься убогим новогодним самопиаром на фоне разваленного и разъеденного тотальной коррупцией ЖКХ и всего прочего - той же сферы общественного транспорта.

То же касается и остальных. Вместо того, чтобы исполнить мечту десятков миллионов россиян и подарить им мир, Путин и его некомпетентная ни в чем, кроме «пурги», чиновничья обслуга дарит участникам «СВО» мешки с картошкой, их детям - велосипеды, а вдовам - «Лады».

Это и есть Новый год по-путински для вас, россияне. И следующий будет такой же. Разве что картошка помельче, велосипеды попроще и посмертные «Лады» лишь для «Героев России». А, возможно, и хуже.

Оставьте себе свои подачки, путинцы! Дайте уже россиянам и их соседям жить в мире и спокойствии! Прекратите, уйдите вместо того, чтобы устраивать предвыборный балаган для обнулившегося дедушки Отмороза! Это будет лучший подарок людям. Хватит ваших «Трех В»: вранья, воровства и войн!

Конечно, надежды на это сейчас почти нет. Россию замело по уши и она не видит уже дальше собственного носа, торчащего из под сугробов. Если курс великого геополитика продолжится, то скоро может замести еще сильнее, как уже бывало в ее истории.

Весной этот «снег» не сойдет. В марте 2024-го он еще более плотным слоем ляжет на страну, и та покроется прочной коркой льда.

После нарисованных «выборов без выбора» нас ждут сильные «заморозки» - и внутри своей страны (новая стадия несвободы, страха людей и деградация экономики), и в замороженных окопах, где бессрочно сидят российские солдаты, надеясь, что успеют дожить до новой мобилизации в РФ, которая вернет их домой. «Оттепели» не проглядывается.

«Замело тебя снегом, Россия», как пела в известном эмигрантском романсе 1920-х Надежда Плевицкая.

Нынче многие опять уезжают, еще уедут. Но и те, кто не смог или не захотел покидать ее, довольно скоро почувствуют себя в ней как на самой неприветливой безразличной чужбине.

Замела, замела, схоронила

Все святое, родное пурга.

Ты, - слепая жестокая сила,

Вы, - как смерть, неживые снега.

И нет спасу от этой силы, которая вернулась в страну в другом обличии, еще более циничном в своем гротеске и лжи

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