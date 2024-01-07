Ночь на православное Рождество стала самой холодной за последние три зимних сезона в Беларуси

Ночь на православное Рождество стала самой холодной за последние три зимних сезона в Беларуси3
- 7.01.2024, 15:15
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Стало известно, где был установлен температурный антирекорд.
Ночь на 7 января оказалась самой холодной за последние три зимних сезона. Об этом сообщает «Позірк» со ссылкой на данные «Белгидромета».
В Россонах на севере Витебской области температура минувшей ночью опустилась до 27,9 градуса мороза.
Более низкая температура последний раз была отмечена в стране 19 февраля 2021 года (до -29,4 в Брагине).
В зимнем сезоне-2021/22 абсолютный минимум составил -23,8 градуса (13 января в Костюковичах), в сезоне-2022/23 — 27,7 градуса ниже нуля (23 февраля в Езерище).