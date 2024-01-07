Ростовская ПВО открыла огонь по российским десантникам 4 7.01.2024, 15:22

6,558

Стрелявший по своим оператор был награжден.

На Кузьминском военном полигоне в Ростовской области во время учений оккупантов российская ПВО «сработала» по группе десантников, сообщает «Главред» со ссылкой на Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

Сообщается о гибели двух военнослужащих РФ «в ходе десантирования ночью по совершенно глупой случайности».

«Самолет с десантом на борту прибыл по указанным координатам и начал выгрузку десанта неподалеку от полигона «Кузьминка». Когда военные начали приближаться к земле - по ним был открыт огонь», - говорится в сообщении.

Один из операторов «Рогатки» (зенитная пушка ЗУ-23-2, которая применяется для поражения воздушных целей на низких высотах) принял учения за реальную высадку десанта. Большинство выстрелов прошли мимо, однако двое военных получили ранения несовместимые с жизнью.

По данному факту уже начато расследование. По словам источника канала, до произошедшего стрелявший оператор пробыл на посту не менее 14 часов. Это, утверждают пропагандисты, нарушение всех возможных норм.

Отдельно отмечается, что стрелявший оператор участвовал в войне против Украины и был даже награжден.

Погибшие же не успели принять участие в боевых действиях против Украины, сетуют пропагандисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».