СМИ: Лукашисты собирались запретить Белорусскую православную церковь 8 7.01.2024, 15:29

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Фото: Placesgold / Facebook

Ультиматум был передан непосредственно митрополиту Вениамину.

Издание «Хрысціянская візія» опубликовало обращение, направленное митрополитом Вениамином еще в 2020 году к ныне уже почившему архиепископу Гродненскому и Волковысскому Артемию (Кищенко). Из документа следует, что власти угрожали лишить Белорусскую православную церковь регистрации в случае несоблюдения законодательства.

Обращение митрополита датировано 17 декабря 2020 года. В нем говорится, что 27 ноября 2020 года уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь вынес предупреждение в адрес Белорусской православной церкви, в котором требовал выполнять ст. 8 Закона РБ «О свободе совести и религиозных организаций».

В случае повторных нарушений в течение года уполномоченный угрожал БПЦ лишением юридического статуса и запретом деятельности по ст. 37 того же закона.

«Вам, как руководителю Гродненской епархии Белорусской православной церкви, нужно обеспечить на ее территории соблюдение указанных выше требований законодательства Республики Беларусь, а также решений и позиций Синода Белорусской православной церкви», – приказывал митрополит Вениамин архиепископу Артемию.

«Хрысціянская візія» считает, что предупреждение уполномоченного по делам религий было реакцией режима Лукашенко на публичную позицию архиепископа Артемия во время политического кризиса 2020 года. Об этом свидетельствует то, что митрополит лично проинформировал о предупреждении архиепископа и приказал соблюдать законодательство.

Архиепископ Артемий в августе 2020 года осудил жестокость силовиков и поддержал мирные акции протеста, выступил против попыток режима использовать БПЦ в своих интересах. В июне 2021 года главу Гродненской епархии отправили в отставку. В апреле 2023 года архиепископ умер.

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