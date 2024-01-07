Новая российская «вундервафля» 1 Олег Катков, УНИАН

7.01.2024, 15:36

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Оккупанты пошли по пути упрощения.

В конце 2023 года в сети начало гулять видео использования россиянами модернизированной ракеты Х-101/555 с тепловыми ловушками. В ракете Х-101 используется блок Л-504, который действительно выстреливает помехами. И Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины еще в феврале 2023 года дал брифинг, в частности, насчет X-101 и той версии, которая выстреливает ложные ловушки.

Тогда говорилось, что этот блок (Л-504) сбрасывает диполи. Это средство, которое ставит помехи на радиолокационную станцию. В то же время есть видео, из которого понятно, что используется тепловая ловушка. В этом разрезе возможно делать осторожные предположения, что на самом деле они (помехи) комбинированные: идет использование диполей, а также есть элемент, который отвечает за тепловые ловушки. Кроме того, ракета может их, наверное, сбрасывать по программе, то есть, например, при приближении к цели на последнем участке полета.

Тепловая ловушка предназначена для отвода зенитной ракеты с тепловой головкой самонаведения. Если брать имеющиеся средства, то это абсолютное большинство переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, «Игла»), использующих инфракрасное наведение (а также ракеты Iris-T). Диполи же предназначены для создания помех для радиолокационных станций и активных головок самонаведения зенитных ракет.

Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что на уровень сбития ракет эти вещи не сильно влияют: процент сбития как был 80-85%, так и остался.

В любом случае, россияне будут пытаться вносить изменения и, по моему мнению, идти по пути упрощения. Поскольку у них есть задача производить больше ракет, производить их на той базе, которую они могут достать. Например, у них была камера на подвижном шарнире и, скорее всего, высококачественная, потому что там объектив был больше. Они заменили это системой из трех камер с меньшими объективами, которые имеют разнесенные углы обзора, что позволяет не использовать подвижный шарнир. Стало от этого хуже или лучше? Не знаю. Однако объективно - это упрощение, потому что поставить три камеры легче, чем шарнир.

Олег Катков, УНИАН

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