«Молчать не будем»: Z-пропагандисты паникуют из-за новой проблемы РФ у Крынок 5 7.01.2024, 15:51

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Российского комбрига обвинили в слабоумии.

У российской армии сложилась катастрофическая ситуация на левобережье Херсонской области в районе Крынок. Там 144-я мотострелковая бригада ежедневно несет потери из-за мин.

О проблеме оккупантов рассказал российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», за которым стоят офицеры группировки ВС РФ «Днепр», передает Диалог.UA.

По его данным, попытка штурма плацдарма ВСУ в данном районе в очередной раз захлебнулась.

«Сегодня (6 января - ред.) Крынки с разных направлений штурмовали подразделения 337-го дшп (десантно-штурмового полка ВС РФ - ред.), 26-го мсп (мотострелкового полка - ред.), 144-я омсбр (мотострелковая бригада - ред.). Как уже стало обыденностью, штурмовики шли на штурм без авиационной и артиллерийской поддержки... Есть потери», - рассказал российский ресурс.

Он уточнил, что в ходе штурма была подорвана российская ББМ на дороге со стороны Казачьих Лагерей. Это, как утверждают российские офицеры, уже не первый инцидент.

«3 и 4 января 2023 года были подрывы ББМ на минах на одной и той же дороге… Сегодня ОПЯТЬ был подрыв ББМ на мине и на той же дороге (со стороны н.п. Казачьи Лагеря). Здесь мы уже молчать не будем. Эти все ББМ были БТР-82А от 144-й омсбр», - написал Z-канал.

Он обвинил в «слабоумии» командира данной бригады ВС РФ, который бросает живую силу и технику на верную смерть.

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