Бородатая сирена завывает Александр Невзоров

7.01.2024, 16:03

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Александр Невзоров

Россия — страна-вертухай.

Теперь уже патриарх Гундяев зазывает обратно российских релокантов.

Он призвал принять антивоенных эмигрантов обратно в Россию, если они раскаялись.

Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть.

Судя по хитрой роже Гундяева - в России появились вакансии в камерах.

Конечно, сажают много и подло, но «крупнота» закончилась - и на нары идут люди малоизвестные.

А для поддержания должного уровня страха - нужны резонансные посадки. Иначе народец забывается.

Поэтому старая бородатая сирена и завывает, заманивает дураков.

Есть же и в эмиграции несчастные, которых реальность не избавила от «любви к родине». Эту любовь, как раскаленный гвоздь вколошматила в их мозги культура, школа и пропаганда.

Гвоздь легко вынимается, но есть мазохисты, которые им очень дорожат.

Гундяев сейчас нагревает гвоздик, чтобы сделать их боль нестерпимой.

Обязательно найдутся идиоты, которые не выдержат жжения и кинутся обратно.

Смысла возвращаться нет: посадят,

уничтожат, или заставят ползать на брюхе, на потеху всяким дугиным и мизулиным.

Россия - страна-убийца, страна-вертухай. Она не умеет ничего другого, кроме, как убивать и унижать.

Да, израненная и разгромленная она умеет прикидываться несчастненькой.

Но как только отлежится и подлечит раны, то сразу принимается за свое.

Александр Невзоров, t.me

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