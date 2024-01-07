Бородатая сирена завывает
- Александр Невзоров
- 7.01.2024, 16:03
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Россия — страна-вертухай.
Теперь уже патриарх Гундяев зазывает обратно российских релокантов.
Он призвал принять антивоенных эмигрантов обратно в Россию, если они раскаялись.
Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть.
Судя по хитрой роже Гундяева - в России появились вакансии в камерах.
Конечно, сажают много и подло, но «крупнота» закончилась - и на нары идут люди малоизвестные.
А для поддержания должного уровня страха - нужны резонансные посадки. Иначе народец забывается.
Поэтому старая бородатая сирена и завывает, заманивает дураков.
Есть же и в эмиграции несчастные, которых реальность не избавила от «любви к родине». Эту любовь, как раскаленный гвоздь вколошматила в их мозги культура, школа и пропаганда.
Гвоздь легко вынимается, но есть мазохисты, которые им очень дорожат.
Гундяев сейчас нагревает гвоздик, чтобы сделать их боль нестерпимой.
Обязательно найдутся идиоты, которые не выдержат жжения и кинутся обратно.
Смысла возвращаться нет: посадят,
уничтожат, или заставят ползать на брюхе, на потеху всяким дугиным и мизулиным.
Россия - страна-убийца, страна-вертухай. Она не умеет ничего другого, кроме, как убивать и унижать.
Да, израненная и разгромленная она умеет прикидываться несчастненькой.
Но как только отлежится и подлечит раны, то сразу принимается за свое.
Александр Невзоров, t.me