«Собирались с подругами на фильм «Барби» и решили нарядиться в ее стиле» 7.01.2024, 16:13

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Как девушка-педагог из Могилева превратила хобби в заработок.

Могилевчанка Анастасия Леднева по профессии – педагог дополнительного образования, учит детей лепить, рисовать, мастерить. А сама параллельно учится вязать, вышивать, плести. И делает первые шаги в направлении своего дела, пишет «Вечерний Бобруйск».

Анастасия Леднева окончила школу №2 в Могилеве с художественным уклоном. Там с первого класса училась всевозможным ремеслам. Девушку особенно увлекали рисование и вышивка.

Во время учебы в вузе продолжила заниматься тем, что легло на сердце. Возглавляла этот список вышивка: мастерила брошки и закладки – родным и близким на подарки.

– Несколько лет назад в моду вошли вязаные аксессуары в разных техниках плетения макраме, в том числе, авоськи, шопперы, рюкзаки. И мне захотелось смастерить такую сумку, – рассказывает Настя. – Просмотрела несколько мастер-классов – поняла, что все достаточно просто

Просто да не просто – нужно было научиться и совершенно новой технике плетения, и придумывать схемы будущих изделий.

С материалом возникли небольшие трудности. Пройдясь по могилевским магазинам рукоделия, Анастасия обнаружила, что в них достаточно скудный выбор шнура для плетения макраме – в основном были только белого и черного цвета.

Желаемые яркие цвета нашла в интернет-магазинах, там же заказала и ручки для будущих сумок, другую фурнитуру.

А потом...

– Собирались с подругами на фильм «Барби» и решили нарядиться в ее стиле, – рассказывает Анастасия. – Я загорелась идеей сплести соответствующую этому образу сумку – нашла нужную схему, составила узор, посмотрела мастер-класс по теме.

В итоге, получилась вот такая красотка (смотрите на снимке ниже):

Анастасия признается, что пока «набивает руку» – делает сумки только под заказ родным, близким друзьям.

На создание одной сумочки у нее уходит не меньше трех дней – быстрее пока не получается. Наверное, еще и потому, что качество изделия для нее – на первом месте, и если что-то пошло не так, все переделывается.

Настя делает еще только первые шаги в направлении своего дела.

– Мастеров, создающих такие авоськи, рюкзаки, клатчи, немало, то есть, конкуренция есть, – рассуждает она. – Многие из них делают удивительной красоты изделия. Но и цены немаленькие. Понимаю: чтобы потеснить их, нужно или дешевле продавать (но тогда придется работать себе в убыток), или создавать что-то уникальное, особенное...

Сейчас рукодельница как раз работает над реализацией этого своего бизнес-плана.

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