«Решил расширить возможности человеческого мозга и сознания, чтобы извлечь максимум радости от жизни» 7.01.2024, 16:40

Как минчане встретили Рождество на Цнянке.

Синоптики пугают низкими температурами, но есть люди, кому морозы не страшны. В любой минус они легко выходят из дома и торопятся к воде. Речь, как вы догадались, о моржах. В сочельник корреспондент «Минск-новости» съездила на Цнянское водохранилище, чтобы узнать, как живут любители зимнего купания. Уточним, что без подготовки не стоит повторять подобные окунания, это чревато проблемами со здоровьем, особенно в такой сильный мороз, как сейчас.

На улице -8 °C, на заснеженном берегу водоема топится полевая баня, а возле проруби зажигательная разминка заканчивается погружением в ледяную воду. Однажды эти ребята объединились в сообщество «Моржи столицы». Сейчас их минимум 200 человек.

— Сообщество организовал Дмитрий Мальковский. Место для окунаний выделил ОСВОД. Собираются единомышленники два раза в неделю по вторникам и четвергам, — рассказал любитель зимнего купания Дмитрий Разницын.

За норадреналином он ходит на водохранилище седьмой год.

— Однажды решил расширить возможности человеческого мозга и сознания, чтобы извлечь максимум радости от жизни, — добавляет собеседник. — Почему-то часто люди воспринимают зиму как нечто серое и спящее. За счет окунания я наслаждаюсь жизнью круглый год независимо от того, что за окном — дождь, ветер, снег.

Для моржевания достаточно быть активным, много двигаться, заниматься бегом или ездить на велосипеде. И желательно закаляться.

— Контрастный душ прямо дома — сначала горячей обливайтесь, потом ледяной, увеличивая время того самого контраста. В проруби плавать не надо. Важно само погружение. Кто сколько может — 30 секунд, минута, — советуют моржи. — Тело после погружения в холодную воду выбрасывает целый коктейль гормонов. В этом и заключается оздоровительный эффект и одновременно ощущение эйфории, прилива энергии и удовольствия.

Из бани выскакивает харизматичная Настя и позирует перед объективом. Ее история моржевания началась три года назад. Тогда девушка научилась плавать и увлеклась окунанием в холодную воду.

— Ребенок вырос, вот тогда и решила заняться собой. Какие ощущения? Эйфория. Все прекрасно. Нас минимум 200, и еще 1000 человек, кто любит это дело, но не всегда может собраться здесь, — говорит собеседница. — Надо просто попробовать, можно для начала ноги помочить!

Внезапно на горизонте появляется Виктор Вениаминович. На водохранилище он приходит не только окунуться, но и чтобы получить много позитивных эмоций.

— Чувствую себя бодрячком! — говорит 77-летний морж.

Любители зимнего купания не ограничиваются окунаниями в водоеме. Также они участвуют в зимних заплывах-соревнованиях в Санкт-Петербурге, Калининграде, Петрозаводске, выступают и в Беларуси — в Кубке СНГ по зимнему плаванию.

Географию соревнований и достижений они планируют расширять.

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