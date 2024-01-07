Нелегалы атаковали польских пограничников с территории Беларуси

Нелегалы атаковали польских пограничников с территории Беларуси1
- 7.01.2024, 17:05
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Мигранты устроили провокацию на границе.
Нелегальные мигранты вновь забросали ветками польских пограничников на участке Дубиче-Церкевне. На том же отрезке 6 января один иностранец пытался попасть в Польшу, но при виде польских служб отступил вглубь белорусской территории.
На латвийско-белорусской и литовско-белорусской границах попыток не зафиксировано.
W dn.06.01. do🇵🇱próbował nielegalnie przedostać się z🇧🇾jeden cudzoziemiec,który podszedł pod barierę i na widok służb🇵🇱oddalił się w głąb🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 7, 2024
Zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez #PSGDubiczeCerkiewne Również na tym odcinku patrole🇵🇱zostały obrzucane konarami drzew. pic.twitter.com/OKVKWdzmyZ
Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.
Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.