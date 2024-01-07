Симоньян и Медведев подыгрывают Китаю

Симоньян и Медведев подыгрывают Китаю3
- Дмитрий Зотиков
- 7.01.2024, 17:16
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Москву скоро переименуют в Новый Пекин.
Если посмотреть на все происходящее с очень высокой колокольни, то можно заметить как над Россией нависла тень Китая. Который всеми силами помогает бронепоезду «Россия» встать на военные рельсы и оттуда уже не сходить. Пока окончательно не остановится и не заржавеет.
Путин - самый большой подарок для товарища Си. Делает все возможное и невозможное чтобы Поднебесная Империя приросла Сибирью. Истекая ресурсами на украинских фронтах, перестроившая экономику РФ уже вряд ли вернется взад. В цивилизацию. И все эти полезные Китаю идиоты типа Маргариты Симоньян, Дмитрия Медведева, Проханова с Прилепиным обязательно будут награждены высшими орденами Китайской Народной Республики за неоценимый вклад в ее развитие на пути соревнования с Америкой.
Москву переименуют в Новый Пекин. Волгу в Хуанхэ, а всем русским людям сделают за их же счет необходимый разрез глаз. И будет у них маленькое китайское счастье в виде тарелки риса в конце 12-часового рабочего дня.
Дмитрий Зотиков, Telegram