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Симоньян и Медведев подыгрывают Китаю

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  • Дмитрий Зотиков
  • 7.01.2024, 17:16
  • 3,552
Симоньян и Медведев подыгрывают Китаю

Москву скоро переименуют в Новый Пекин.

Если посмотреть на все происходящее с очень высокой колокольни, то можно заметить как над Россией нависла тень Китая. Который всеми силами помогает бронепоезду «Россия» встать на военные рельсы и оттуда уже не сходить. Пока окончательно не остановится и не заржавеет.

Путин - самый большой подарок для товарища Си. Делает все возможное и невозможное чтобы Поднебесная Империя приросла Сибирью. Истекая ресурсами на украинских фронтах, перестроившая экономику РФ уже вряд ли вернется взад. В цивилизацию. И все эти полезные Китаю идиоты типа Маргариты Симоньян, Дмитрия Медведева, Проханова с Прилепиным обязательно будут награждены высшими орденами Китайской Народной Республики за неоценимый вклад в ее развитие на пути соревнования с Америкой.

Москву переименуют в Новый Пекин. Волгу в Хуанхэ, а всем русским людям сделают за их же счет необходимый разрез глаз. И будет у них маленькое китайское счастье в виде тарелки риса в конце 12-часового рабочего дня.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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