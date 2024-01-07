Форма вашего кулака может многое рассказать о вашем характере 3 7.01.2024, 17:32

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Как знаки тела раскрывают скрытые детали личности.

Часто наше тело показывает сигналы о том, чего мы не хотим. Мы краснеем, когда сбиты с толку, делаем наш голос очень высоким, когда лжем, и играем с нашими волосами, когда флиртуем.

Для большинства из нас сжатие рук в кулак предназначено только для тех редких случаев, когда мы полны гнева и разочарования. Однако, такие знаки тела, как кулак человека может многое рассказать о ней. Все очень просто. Стоит просто обратить внимание, как лежит ваш большой палец, когда вы сжимаете кулак: сверху пальцев или внутри кулака, передает Mirror.

1. Ученые считают, что прирожденные лидеры пускают большой палец в кулак. Такие люди часто очень уверены в себе. У них есть стабильность в жизни и они движутся к своей цели. Такие люди обладают высоким интеллектом, острым умом и очень проницательны в наблюдениях. Известно, что люди, которые прячут большой палец в кулак, имеют другие тяготения к знаниям и исследованиям. Ко всем важным вызовам в жизни они подходят со спокойствием и мудростью. Они всегда рассматривают различные варианты, прежде чем принять обоснованное решение.

2. Люди, которые держат большой палец снаружи, обладают большим набором черт и качеств. Ученые считают, что такие люди-мастера самовыражения. Они не боятся подчеркнуть свою индивидуальность, излучают уверенность и знают свою ценность. Часто такие люди очень откровенны и искренни - говорят то, что имеют в виду. Удержание большого пальца за кулаком также связано с высокой самооценкой. Когда дело доходит до светских мероприятий, то такие люди поражают окружающих живой энергией и харизмой. Тем не менее, они также любят наслаждаться собственной компанией и имеют свои пределы.

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