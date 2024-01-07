«На щепки пацанов разрывает»: оккупант рассказал, что случилось с его подразделением в Украине 7.01.2024, 18:28

И пожаловался на россиян.

Российский солдат, вернувшийся из Украины, жалуется на отсутствие сочувствия со стороны соотечественников. По его словам, в России никто не хочет думать о том, через что они проходят на фронте. Он поделился впечатлениями о праздновании Нового года в РФ, где никто и не думает устраивать траур - россияне гуляют на полную катушку, пока их сограждане гибнут в штурмах Авдеевки и Марьинки. На Новый год он увидел, как россияне запускают салюты, пока его сослуживцы на войне мрут сотнями в минуту, пишет dialog.ua.

Оккупант устал от сказок российских властей о «санитарных» потерях и нескольких раненых и решил рассказать о том, как для ВС РФ все обстоит на самом деле.

Военный заявил на камеру мобильного телефона о том, что российские войска несут тяжелые потери в погибших и раненых. По его словам, во время штурма украинских позиций солдаты РФ массово гибнут и получают тяжелые увечья. Он признался, что российским военным отрывает конечности, а внутренние органы разбрасывает по округе.

«Там на щепки пацанов разрывает. Просто на щепки. Жуть происходит в этих посадках долбанных», - заявил оккупант

Сообщения о тяжелых потерях российской армии и отсутствии сочувствия со стороны соотечественников в России вызывают растущее недовольство среди населения. Многие россияне считают, что война в Украине является несправедливой и бессмысленной.

При этом выплаты и медали российские власти выдавать ему отказываются, используя постоянные отговорки.

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