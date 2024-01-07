«Я в шоке»: сколько белорусы потратили за период зимних праздников 7.01.2024, 19:39

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В некоторых историях фигурируют четырехзначные суммы.

Некоторые потратили более 500 рублей на празднование только Нового года. Истории приводит Tochka.by.

По-семейному и с друзьями

Дарья отмечала Новый год в кругу семьи, ездила в гости к родителям. Поэтому основные траты по закупке продуктов для праздничного стола легли на плечи мамы и папы. Однако подсчитать расходы девушке все же удалось, и результат ее сильно удивил.

«Небольшие подарки плюс стол на троих взрослых и одного ребенка потянули на 600 рублей. Если честно, я в шоке», — написала Дарья.

Удивлен результатами подсчетов оказался и Илья. Он отмечал праздник вдвоем с девушкой. И за умеренное застолье с горячим, оливье, бутербродами с икрой и алкоголем отдал 150 рублей.

«До этого на работе проводили Тайного Санту — 30 рублей, плюс посиделки с коллегами — тоже 30 рублей», — перечисляет молодой человек.

Подарки родителям — символические. Обошлись в 100 рублей. С девушкой договорились немного отдохнуть — вместо презентов сходили в SPA. Для этого обновили купальные вещи. В сумме вышло на 250 рублей. Итого: 560 рублей.

«А раньше казалось, что потратил меньше. Не задумывался об этом», — отметил парень.

В двух странах

Сергей (имя изменено по просьбе героя) рассказал, что отметил Новый год в двух городах двух разных стран: в Гродно и Белостоке.

В белорусском областном центре он сводил ребенка в драмтеатр на новогоднее представление. Зрелище обошлось в Br24. А вот покупка сувениров на городской ярмарке и ужин в ресторане на «пешеходке» — в 100 рублей.

В качестве подарка сходили с женой на массаж, который на двоих потянул на Br200.

В последний день 2023-го пара устроила ужин в ресторане Белостока. К основным блюдам заказали и вино местного производства. Итого в чеке получилось 230 злотых (185 рублей).

«Традиционно Новый год мы не отмечаем: не делаем огромный стол дома, не готовим большое количество салатов и другой еды», — рассказал Сергей.

В итоге зимние праздники обошлись семье чуть больше чем в 500 рублей.

Четырехзначные траты

Ольга в принципе ведет учет расходов и доходов. Но некоторые категории весьма абстрактны, говорит девушка.

«Например, в графу «Продукты» попадают не только траты для новогоднего стола, а расходы за весь декабрь. Поэтому все подсчеты примерные», — поясняет Ольга.

Первое, что она учитывает, — подарки. Их девушка иногда покупает за несколько месяцев до Нового года, «чтобы не было так больно от огромных трат в декабре». Так что некоторую часть она подготовила еще осенью, другую — непосредственно накануне Нового года.

«Еще одна особенность нескольких последних лет — много уехавших друзей и родственников. Подарками обмениваемся не со всеми и только тогда, когда находим возможность передать презент через кого-то. У нас принцип: главное не подарок, а сохранить общение и близость, несмотря на расстояние в тысячи километров», — делится Ольга.

С друзьями и родственниками она давно придерживается схемы с составлением wish-листов на определенную сумму. В этом году лимит на стоимость подарков установили в размере Br30—40.

Таким образом, на все подарки Ольга потратила около Br450—500. Но и это еще не все: новогодний обмен презентами пока не завершен.

Расходы на новогодний стол разделили между всеми участниками празднования. Наша читательница отвечала за закуски. С нее вышло 180—200 рублей плюс по бутылке вина и шампанского.

Отдельная статья расходов у Ольги — предновогодние встречи со всеми друзьями.

«Это люди из разных компаний, поэтому праздники с ними отдельные. На небольшие застолья по этим случаям потратила еще примерно 260 рублей с алкоголем», — добавила девушка.

Итого расходы Ольги во время новогодних праздников — около 1000 рублей.

Праздник на месячную зарплату

Череда отмечаний у Алексея началась с корпоратива. На праздник с коллегами потратил 65 рублей.

На следующий день закупился продуктами для семейного ужина. Чек «весил» 450 рублей. Застолье планировалось на пятерых человек.

Однако самой затратной частью Алексей назвал подарки.

«Отцу подарил набор профессиональных инструментов за 600 рублей, маме — робот-пылесос тоже за 600 рублей. У брата 31 декабря день рождения. Ему презентовал компьютер за 500—600 рублей. Сестре (в этом году пошла в школу) — смартфон, который давно обещал. Гаджет взял недорогой, за 300 рублей. Еще салют на 16 залпов, который друзья привезли из Минска», — перечислил Алексей.

В общей сложности молодой человек потратил на Новый год более 2600 рублей. «Получается, это мой месячный заработок или накопления за два-три месяца», — недоумевает Алексей.

Он живет один и признается, что деньги тратить особо некуда. Поэтому сделать приятное родным — в радость.

Около 2000 рублей за зимние праздники потратил и Игорь. Сюда входят траты на презенты для компаньонов и коллег, корпоратив на работе, а также празднование 31 декабря.

Так, семья и друзья Игоря в канун Нового года собрались в сауне. Мужчина всем родным и близким подготовил подарки, поэтому итоговая сумма вышла немаленькая, но это нашего героя не расстроило.

«Праздника много не бывает. Счастье при открытии подарков под елкой все окупает», — отметил мужчина.

К тому же в период традиционных зимних праздников у семьи Игоря есть еще две приятные даты: день рождения главы семейства и его сына.

На эти торжества Игорь планирует траты в размере 500—600 рублей.

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