Саудиты «подложили свинью» России на нефтяном рынке 7.01.2024, 19:56

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Российская нефть может еще больше потерять привлекательность на азиатском рынке.

После того как Соединенные Штаты усилии контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, покупатели в Азии и участники цепочки поставок стали проявлять большую осторожность при работе с сырьем из РФ.

В перспективе российская нефть может еще больше потерять привлекательность на азиатском рынке, особенно с учетом появившейся в воскресенье новости о решении Саудовской Аравии снизить цены на нефть на всех мировых рынках, включая азиатский.

Как сообщает Bloomberg, саудовская государственная компания Saudi Aramco опустила стоимость своей основной марки Arab Light для поставок на азиатский рынок на 1,5-2 доллара за баррель.

Снижение цены коснулось и февральских поставок для Средиземноморья, северо-западной Европы и североамериканского рынка.

В материале агентства отмечается, что на такой шаг Эр-Рияд пошел с учетом увеличения поставок американской нефти и связанных с этим опасений относительно возможного профицита предложения. На фоне сокращения государствами, входящими в картель ОПЕК+, объемов экспорта американская сторона к концу 2023 года приблизилась к становлению мирового рекорда по объемам нефтедобычи.

Между тем Reuters сообщает, что импорт иранской нефти в Китай сократился из-за роста цены на нее для китайских покупателей.

Представители отрасли допускают, что сокращение поставок нефти в КНР может быть вызвано смягчением американских санкций в отношении Венесуэлы, в результате чего нефть из этой южноамериканской страны стала поставляться в США и Индию.

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