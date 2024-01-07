Иммунолог предупредил белорусов о «смешанных формах» разных штаммов вирусов 4 7.01.2024, 20:33

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В стране растет заболеваемость респираторными инфекциями.

Заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов рассказал о нынешней ситуации с распространением коронавируса, гриппа и других вирусов в Беларуси.

В интервью госСМИ он сообщил, что сейчас в стране регистрируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. По его словам, среди пациентов преобладают дети до 18 лет – на их долю приходится более 58 % всех заболевших. А вот пневмония чаще поражает взрослых, на которых приходится свыше 75% всех заболевших.

«При лабораторном обследовании этих пациентов в 53% случаев были выявлены вирусы, в том числе и тот, который вызывает заболеваемость COVID-19, – сказал Игнатов.

Говоря о заболеваемости гриппом, Игнатов отметил несколько моментов. По информации иммунолога, к началу 2024 года врачи в Беларуси фиксируют единичные случаи заболевания гриппом, и подчеркнул, что «все они – у непривитых». Однако отметил, что циркулируют все три вируса, включенные в вакцины, «что подтвердили лабораторные исследования»: это A(H1N1), A(H3N2) и В.

Игнатов также добавил, что регистрируются смешанные формы разных штаммов гриппа и других респираторных патогенов, таких как аденовирус, риновирус, риносинцитиальный вирус.

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