Что произойдет с телом, если есть слишком много картофеля 6 7.01.2024, 20:52

3,684

Относительно картофеля в рационе человека есть много дискуссий.

Употребление слишком большого количества картофеля, особенно жареного во фритюре или с добавлением жира и соли, может привести к повышению уровня сахара в крови и артериального давления. Это при том, что картофель является хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки.

Диетологи советуют съедать в неделю от четырех до шести средних порций картофеля. Это примерно от 1600 до 2400 калорий и не превышает эту норму, пишет Health.

Прыжки уровня сахара в крови из-за картофеля

Из-за высокого содержания углеводов картофель может оказаться вашим «страшным» сном, если у вас есть проблемы со скачками уровня сахара в крови. Чрезмерное употребление картофеля это, прежде всего, риск для людей, имеющих диабет или инсулинорезистентность. Хотя тарелка отварного картофеля в мундире может показаться «безопасной» и не калорийной, людям с упомянутыми проблемами лучше выбрать на ужин что-нибудь другое. Если совсем невмоготу терпеть, можно воспользоваться методом одной «четвертой тарелки».

Следует заполнить свою «обеденную» тарелку на 1/4 углеводами в нашем случае картофелем, другую половину тарелки заполнить не крахмалистыми овощами, а как «изюминку», добавить на остальную тарелку белок. То есть мясо, рыбу, яйцо все, что сами себе выберете. Такой метод помогает контролировать уровень сахара.

Картофель «против» веса

Употребление слишком большого количества картофеля, особенно жареного во фритюре или с высококалорийными добавками, такими как масло, сметана и бекон, может привести к увеличению веса. Картофель фри популярный гарнир в рационе большинства американцев. Но из-за добавления масла, его базовая калорийность увеличивается чуть ли не вдвое.

Картофель в масле это исключение, которое следует позволять себе очень редко. Специалисты советуют просто ее отваривать или запекать. Но даже в этом случае важно следить за своей порцией.

Очень много картофеля это очень высокое кровяное давление

Исследователи считают, что высокое содержание углеводов в картофеле и его влияние на уровень сахара способны повлечь еще одно негативное последствие для организма - повышенное кровяное давление. В рамках ряда исследований их участники жаловались на гипертонию и повышение артериального давления из-за употребления картофеля.

Картофель «бомбардирует» наш желудок

Чрезмерное употребление картофеля похоже на «передозировку» горохом. Человек может ощутить вздутие живота, газы, тяжесть в теле и другие отрицательные последствия, если его переесть. Это особенно актуально, если есть именно жареный картофель или картофель с избыточным количеством сливочного масла или растительного масла.

Что есть вместо картофеля

Выбирайте коричневый рис или другой некруглый рис, киноа, овес, цельнозерновой хлеб, макароны, фасоль, чечевицу, горох. Вдобавок, как гарнир, к ним можно положить в тарелку зелень, помидоры, морковь, болгарский перец.

Часто после семейного обеда остается картофельное пюре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».