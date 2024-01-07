У россиян обострились проблемы с офицерами на фронте 3 7.01.2024, 21:56

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Мобилизация не поможет.

Россиянам не хватает младших и средних офицеров. Однако это не касается высшего руководства и генералитета.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, часто говорится о количестве живой силы, которую враг мобилизует. Однако, чтобы это число стало военным подразделением, должны быть: младший командир, командир взводов, командир рот, даже командир отделений.

Это должны быть профессиональные люди. Конечно, если человек никогда не командовал подразделением, взводом, ротой или батальоном, вряд ли россияне поставят его сразу командовать. Иначе это просто уничтожит это подразделение.

– Однако это еще не все. Для того чтобы люди с оружием стали военным подразделением, кроме младших командиров или командиров среднего звена, нужно очень много служб, – рассказал Алексей Гетьман.

Они обеспечивают деятельность военного подразделения. Это такие службы как: вооружение, медицинская, автомобильная – очень много разных структур. Тогда в целом это станет военным подразделением.

– Когда это просто 100 человек с оружием, они не станут ротой. Это будет просто 100 человек с оружием, – подчеркнул Гетман.

Когда идет распоряжение из генерального штаба на определенное направление, на определенный фронт или на определенную армию, они разбивается на дивизии, потом на полки или на бригады, потом на батальоны, потом на роты – это работает именно так. Если на низшем звене нет людей, которые могут это выполнять, оно так и зависнет в воздухе.

Как над этим работают россияне

По словам военного эксперта, россияне стали сейчас создавать ускоренный курс подготовки младших офицеров. Там преподает «Вагнер» и другие российские военнослужащие, уже имеющие опыт боевых действий. Россияне понимают, что это проблема и они пытаются ее решить.

– Однако пока эта проблема не решена. Даже эти заявления о «мобилизуем 400 тысяч» – мобилизуйте… Однако где вы возьмете 10 тысяч младших офицеров, их просто нет, – добавил Алексей Гетьман.

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