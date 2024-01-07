Какие сейчас цены на Комаровке 2 7.01.2024, 22:06

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Цены на экзотику «кусаются».

Цены на овощи и фрукты на Комаровском рынке в Минске сейчас установились в основном вполне доступные (но не на все). В этом убедились корреспонденты агентства «Минск-Новости», которые побывали на рынке накануне православного Рождества.

Стоимость зелени в основном не превышает 5 рублей за 100 граммов или пучок. Укроп и петрушка продаются по 1,5 рубля, салат айсберг — по 2 рубля, радичио — 2,5. Дороже продаются розмарин и тархун — 8 и 15 рублей соответственно.

На овощи расценки такие: картошку можно купить по 1,3 рубля, лук — по 2 рубля, турецкие помидоры черри есть за 6,5 рублей.

Белорусские яблоки есть и по 2,3, и по 2,8 рубля.

Интереснее расценки на импортные фрукты. Гранаты есть и по 4.90, и по 15 рублей. Авокадо и манго, по словам корреспондента, можно найти по рублю за штуку. Мандарины, судя по опубликованным фото с прилавков, продаются и по 19, и по 25 рублей за кило. А греческая клубника — по 65 рублей.

Есть и экзотика, как рамбутан и личи по 75 рублей за килограмм, питахайя — по 80, папайя по 85, крошечный арбуз и маракуйя — 35 и даже питьевой кокос — за 25.

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