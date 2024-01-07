В часе езды от Минска в тихом и живописном месте продается интересный дом с хорошей скидкой 1 7.01.2024, 22:29

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Постройка возведена по канадской технологии по индивидуальному проекту.

Рядом с Молодечно и в 60 километрах от Минска продается дом, полностью готовый к проживанию. Внимание на объявление обратило издание Realt.by. Постройка практически новая, с мебелью, сантехникой и бытовой техникой. С инженерными системами тоже все хорошо — отопление на газу, водопровод центральный. Для покупателей хозяева готовы сделать хорошую скидку.

Дом находится в деревне Великие Кошевники — в 6 км от Молодечно и в 60 км от Минска. Улица, где он располагается, зовется Новая и полностью соответствует своему названию — застройка здесь современная, соседние дома сплошь новострои.

Дом построен в 2021 году. Его общая площадь 127,3 м2. В одном уровне расположились три жилые комнаты (в одной из них оборудована гардеробная), кухня-гостиная, топочная, раздельный санузел.

Постройка возведена по канадской технологии по индивидуальному проекту. В строительстве использованы пиломатериалы, прошедшие процесс калибровки.

Древесина обработана огнебиозащитной пропиткой. Дополнительно сделана звукоизоляция и утепление стен с внешней и внутренней стороны. Крыша вальмовая, накрыта металлочерепицей.

В дом выведены все необходимые коммуникации: отопление на газу, центральное водоснабжение, автономная канализация, проведено оптоволокно.

Дом располагается на участке в 16 соток в тихом и живописном месте рядом с лесом. Территория огорожена. Имеется хозпостройка.

Изначально хозяева просили за него 110 тысяч долларов, сейчас 94, 9 тысячи долларов.

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