Украинский спецназ разгромил группу оккупантов под Авдеевкой 7.01.2024, 22:56

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Видеофакт.

Воины Сил специальных операций Украины уничтожили вражескую группу на подступах к Авдеевке.

Как сообщает пресс-служба УСН, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток продвижения. Однако воины ССО в сотрудничестве с подразделениями Сил обороны Украины продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери.

Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника в составе четырех военнослужащих.

«С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности. Во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника. Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена», - рассказал оператор «Флай».

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