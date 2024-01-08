ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ 8.01.2024, 3:43

Оспанов Арман

Оккупант был начальником бронетанковой службы.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что ВСУ ликвидировали российского полковника, «начальника бронетанковой службы ВДВ» Армана Оспанова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Necro Mancer со ссылкой на российские паблики.

Он отметил: «Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/2024 уехал на фронт, нашел себе мину и на ней подорвался».

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