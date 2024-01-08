ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ
- 8.01.2024, 3:43
Оккупант был начальником бронетанковой службы.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что ВСУ ликвидировали российского полковника, «начальника бронетанковой службы ВДВ» Армана Оспанова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет блоггер Necro Mancer со ссылкой на российские паблики.
Он отметил: «Начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 г.р. 06/01/2024 уехал на фронт, нашел себе мину и на ней подорвался».