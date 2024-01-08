Врач назвал пять простых правил хорошего сна, о которых многие не знают 8.01.2024, 0:17

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Важно начать, а привычка быстро сформируется.

Качественный сон необходим для нормального состояния здоровья. Все же недосып негативно сказывается на состоянии организма, настроении. Поэтому следует помнить про простые правила, которые позволят обеспечить здоровый сон каждый день.

Подробнее о них для сайта «Доктор Питер» рассказал невролог Андрей Чурилов.

Как отметил специалист, в первую очередь необходимо строго соблюдать режим дня.

Медик подчеркнул, что правильные привычки у человека формируются в срок от трех дней. Поэтому важно начать, а привычка быстро сформируется.

Также Чурилов отметил, что надо выбирать правильные постельные принадлежности. К примеру, подушка должна поддерживать голову и шейный отдел позвоночника.

Кроме этого, перед сном необходимо прогуляться на свежем воздухе, проветрить спальню. Не будут лишними расслабляющие ванны. Про контрастный душ вечером лучше забыть.

Специалист добавил, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа перед сном. Также не стоит за пару часов до сна заниматься активно спортом, пользоваться гаджетами.

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