Лучшее на завтрак: топ-5 продуктов, которые следует есть утром 8.01.2024, 5:35

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Эти продукты зарядят вас энергией до обеда.

Диетологи рекомендуют не пропускать завтраки, потому что нам нужно быть продуктивным и бодрым, пишет useti.org.ua.

Завтракать нужно в течение часа после пробуждения. Топ продуктов, которые лучше есть утром.

Яйца

По питательной ценности яйца схожи с куриным мясом. Они богаты белком, холином, кальцием, биотином, железом и другими питательными веществами. Также в них содержатся витамины А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12. После употребления яиц мы чувствуем себя сытыми, поэтому потребляем меньше калорий в день.

Кофе

Кофеин улучшает настроение и положительно отражается на работе мозга, ускоряет работу сердца и стимулирует деятельность желчного пузыря. Этот напиток также богат антиоксидантами, которые уменьшают воспаление. Эффективной дозой считается от 0,3 до 4 чашек в день в зависимости от крепости кофе. Злоупотребление напитком приводит к тремору, изжоге, бессоннице и повышает давление.

Овсянка

Эта каша является идеальным вариантом для завтрака. Она мягко очищает организм от токсинов и других ненужных веществ, поскольку в овсянке содержится клетчатка. Овсянка успокаивает желудок и регулирует стул. Кашу лучше готовить на молоке, поскольку она содержит мало белка. Если вы привыкли готовить ее на воде, то лучше есть ее вместе с жареными яйцами или кусочком сыра.

Семена чиа

Этот продукт содержит Омега-3 и -6, жирные растительные кислоты, укрепляет иммунитет, противодействует образованию раковых клеток, улучшает состояние кожи, повышает выносливость. Особенно семена или рекомендуется употреблять тем, кто хочет похудеть.

Зеленый чай

Этот напиток считается одним из самых полезных в мире. Он помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ. Зеленый чай содержит антиоксидант, который полезен мозгу и нервной системе. Напиток придает силы, борется с вялостью и депрессией, уменьшает сонливость.

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