Welt: Украина планирует новое наступление после получения F-16 3 8.01.2024, 8:12

2,806

Цель — Крым.

С получением западных истребителей F-16 Украина может начать новое наступление, но с акцентом на Крым. Такое мнение высказал корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер.

Как он напомнил, от Крынок (украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины) до Крыма всего около 60 километров.

«С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», - заявил журналист.

Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Изменение политики вступило в силу с 1 января 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».