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Welt: Украина планирует новое наступление после получения F-16

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  • 8.01.2024, 8:12
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Welt: Украина планирует новое наступление после получения F-16

Цель — Крым.

С получением западных истребителей F-16 Украина может начать новое наступление, но с акцентом на Крым. Такое мнение высказал корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер.

Как он напомнил, от Крынок (украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины) до Крыма всего около 60 километров.

«С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», - заявил журналист.

Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Изменение политики вступило в силу с 1 января 2024 года.

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