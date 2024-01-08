Welt: Украина планирует новое наступление после получения F-16

Welt: Украина планирует новое наступление после получения F-163
- 8.01.2024, 8:12
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Цель — Крым.
С получением западных истребителей F-16 Украина может начать новое наступление, но с акцентом на Крым. Такое мнение высказал корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер.
Как он напомнил, от Крынок (украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины) до Крыма всего около 60 километров.
«С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», - заявил журналист.
Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Изменение политики вступило в силу с 1 января 2024 года.