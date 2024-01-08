«Беларуская выведка»: КГБ взял верх над Лукашенко 1 8.01.2024, 8:21

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И над ОАЦ.

Лукашенко на состоявшемся в конце декабря закрытом совещании утвердил на 2024–25 год концепцию усиления национальной безопасности именно в сфере деятельности правоохранительного блока, пишет Telegram-канал «Беларуская выведка».

По итогам совещания документы не разрабатывались, а решения носят характер устной закрытой директивы.

Суть. По возможности все ключевые посты в силовых структурах и имеющих к ним отношения департаментам займут только выходцы из КГБ. Сотрудники оперативного направления, имеющие воинские звания генерал и полковник с вышедшими сроками выслуги, будут в большинстве своем уволены по достижению возраста. Их места в самом КГБ займут сотрудники, воспитанные в период только правления Лукашенко — «молодые волки». Выходцам из КГБ, как наиболее доверяемой Лукашенко структуре, будет дан особый зеленый свет.

При нецелесообразности замены руководителей в данный момент, им в качестве заместителей подведут «молодых и перспективных» сотрудников КГБ с целью кадрового резерва, которые в среднесрочной перспективе заменят своих руководителей. Перестановки начнутся буквально сейчас. Например, совсем скоро начальником ДФР станет начальник следственного управления КГБ, в Генпрокуратуру замом придет на усиление еще один зам из КГБ и так по всему силовому блоку.

Потенциальному будущему министру МВД Карпенкову уже подыскали в качестве будущего зама подходящего «смотрящего» именно из КГБ. Во все без исключения гражданские ведомства будут назначены «заместители» из КГБ.

Лукашенко делает ставку на КГБ, т. к. на протяжении последних трех лет там уже прошла финальная зачистка, избавились от «стариков», нелояльных режиму и симпатизирующих Кремлю. В самом КГБ из старой гвардии и по крайней мере до окончания президентских выборов остается только Тертель, пользующийся личным доверием Лукашенко.

Уволенных в запас по возрасту «припаркуют» в промышленные предприятия, банки и госкомпании, т. к. это стало уже сложившейся практикой. Выглядит так, что КГБ окончательно взяло верх в межведомственной борьбе за влияние в стране и лично на Лукашенко, переиграв даже «любимчиков» из ОАЦ. Это стало заметно во всем силовом блоке, т. к. руководство ОАЦ заметно «поджало хвост» и притихло в своем любимом занятии — реализации «коммерческих заказов», опасаясь скорой вендетты за аресты по наводке ОАЦ сотрудников центрального аппарата КГБ, прошедшие прошлой осенью.

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