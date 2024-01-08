«Российские ботофермы пытаются вбить клин между белорусами и украинцами» 8.01.2024, 8:35

3,078

Социолог рассказал о настоящем отношении между двумя народами.

Социологический опрос по итогам 2023 года, который проводил фонд «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова в Украине, показал, что 78% граждан страны отрицательно относятся к белорусам. Причем 57,6% из этой категории выбрали ответ «однозначно негативно». Нейтрально относятся всего 12%, и это самый низкий показатель нейтральности в отношении всех соседей Украины. Только 4,9% респондентов относятся позитивно к гражданам Беларуси. Украинцы сейчас лучше относятся к полякам, а к белорусам – хуже по сравнению со всеми соседями. Россию в опрос вообще не включали.

Почему украинские социологи получили такой результат? «Белсат» попытался разобраться вместе с Владимиром Валковским, социологом, сотрудником Института философии НАН Украины.

– Неожиданный результат, если честно. Во всяком случае, за пределами Украины мы, белорусы, уже давно не сталкиваемся с негативным отношением к себе, да еще таким массовым. В чем причина? Кто виноват, если исключить роль Лукашенко?

– От того, как поставлен вопрос, зависит половина ответа. На мой взгляд, вопрос в этом случае был поставлен некорректно. Он звучит: как вы относитесь к жителям Беларуси? А тут много нюансов: как понять, о ком конкретно идет речь, – житель, простой прохожий либо человек, поддерживающий режим. Должны были быть уточняющие вопросы. Мы не знаем, что именно респондент вложил в свой ответ. Не исключено, что он таким образом осуждает, если можно так сказать, лукашенковскую «колбасную партию», которую все устраивает, либо саму политику Лукашенко, которую человек считает политикой Беларуси. Ведь надо было четко разграничить, о чем конкретно спрашивают: о режиме или народе.

– Прошло три года после событий 2020 года, но мы сталкиваемся с тем, что многие украинцы слабо информированы о ситуации в Беларуси. Почему? Даже о репрессиях, которые продолжаются каждый день, далеко не все знают.

– Я считаю, это в первую очередь недоработка украинских СМИ. Раньше влияли стереотипы, так как очень многие украинцы симпатизировали Лукашенко, считали, что он крепкий хозяйственник, что он защитил страну от олигархов, от развала и так далее. Где-то 70% украинцев позитивно относились к главе Беларуси, и только 30% – к собственному президенту Украины. Ведь Лукашенко был таким отдаленным образом идеального лидера. Теперь приходится это преодолевать. На мой взгляд, сегодня необходимо тесное сотрудничество между украинскими и белорусскими СМИ.

– Может, причина еще и в разных менталитетах? Белорусы гораздо более информированные оказались о ситуации у своих соседей, и не только в Украине.

– Мы, несомненно разные народы. Но менталитет это миф. Я не верю в существование никакого менталитета национального, даже если будем говорить о китайцах. В данном случае, во-первых, важно проследить, как меняется массовое сознание под влиянием определенных событий, и как предыдущие стереотипы реагируют на реальность, которая существует сейчас. Во-вторых, рушится стереотип украинский о мирных белорусах, которые выбрали этого доброго «батька». А этот «батька» оказался заодно с агрессором, который на нас напал. Вот эта рефлексия массового сознания –вообще отдельный повод для изучения. В-третьих, украинцы мало интересуются зарубежной реальностью. Внимание обращают туда, где есть какой-то более значимый персонаж.

– Можно ли эти результаты опроса считать более-менее соответствующим настроением украинцев?

– Я считаю, нужно сделать повторное исследование на эту же тему, но с совершенно другим опросником. Надо бы респондентов разделить на группы и задавать вопросы с уточнениями. Это необходимо, чтобы получить объективную картину.

– Может ли публикация таких не совсем точных опросов вносит раскол в отношении украинцев и белорусов в такой непростой ситуации?

– Абсолютно! Я даже вот сейчас замечаю накачивание ботоферм на противостояние в сети. Клин пытаются вбить между самими украинцами – между беженцами и оставшимися, между оставшимися и переселенцами, между европейцами и беженцами, между украинцами и белорусами, между белорусами и литовцами. Постоянно идут информационные вбросы, которые направлены на поляризацию отношений.

– Как противостоять этому в нынешней ситуации?

– Наша задача – работать против пропаганды взаимной ненависти. Правительство Украины должно говорить, что белорусы проливают кровь за Украину. Говорить, что свобода в Беларуси – победа Украины. Без свободной Беларуси не будет свободной Украины, и наоборот.

Мы должны создавать площадки взаимного сотрудничества. Нужно общаться, проводить журналистские форумы, сотрудничать между редакциями. Нужно продвигать определенные позитивные инициативы. Нужно создать выставку о белорусах, которые пролили свою кровь за украинский народ, и эта выставка должна проехать по всей Украине. Цель проста – украинское общество должно знать о настоящей ситуации в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».