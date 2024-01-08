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Владелец клуба, где прошла «голая вечеринка» российских звезд, подарил фрагменты мощей храму

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  • 8.01.2024, 8:48
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Владелец клуба, где прошла «голая вечеринка» российских звезд, подарил фрагменты мощей храму

Он заявил, что «поддерживает церковь»

Владелец «Мутабора», где прошла «почти голая» вечеринка российской звезды Анастасии Ивлеевой, Михаил Данилов подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Об этом пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash

По словам придпринемателя, частицы мощей он лично купил в Ватикане еще в ноябре — и ждал января, чтобы преподнести их церкви.

«У нас несколько клубов, в том числе и Мутабор, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», — сказал Данилов.

Напомним, после скандальной вечеринки в российском шоу-бизнесе начались чистки.

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