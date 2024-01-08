Владелец клуба, где прошла «голая вечеринка» российских звезд, подарил фрагменты мощей храму

Владелец клуба, где прошла «голая вечеринка» российских звезд, подарил фрагменты мощей храму1
- 8.01.2024, 8:48
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Он заявил, что «поддерживает церковь»
Владелец «Мутабора», где прошла «почти голая» вечеринка российской звезды Анастасии Ивлеевой, Михаил Данилов подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Об этом пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash
По словам придпринемателя, частицы мощей он лично купил в Ватикане еще в ноябре — и ждал января, чтобы преподнести их церкви.
«У нас несколько клубов, в том числе и Мутабор, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», — сказал Данилов.
Напомним, после скандальной вечеринки в российском шоу-бизнесе начались чистки.
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