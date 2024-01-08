Белорусов ждет дешевый доллар 8.01.2024, 8:51

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Самое время сходить в обменник.

На российском внутреннем рынке участники ожидают начала валютных операций со стороны Центробанка России, которые возобновляются с 9 января в рамках исполнения бюджетного правила. Напомним, что летом прошлого года правительство России приняло решение о временной приостановке валютных операций для сглаживания резкого роста обменного курса российского рубля во второй половине 2023 года, пишет myfin.by.

Это ограничение закончилось 31 декабря прошлого года, но за время действия этой паузы из Фонда национального благосостояния России были выделены средства для финансирования государственного бюджета. Какую-то часть средств из государственной «кубышки» взяли — теперь пришло время пополнить запасы. Именно это и планируется путем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, что может привести к повышению спроса на российскую валюту. Как оно будет на самом деле — покажет текущая неделя, но велика вероятность, что рубль получит поддержку.

С учетом сказанного можно ожидать, что доллар США снизится в цене, возможно до 3,1500. Евро остается в силе, а российский рубль будет дорожать до 3,5200 за 100 российских рублей.

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