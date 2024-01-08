В Конгрессе США потребовали от Байдена описать «финал» войны в Украине 8.01.2024, 8:57

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После этого Конгресс одобрит помощь Киеву.

Администрации президента США Джо Байдена необходимо сформулировать четкую стратегию по Украине и обозначить конечные цели в войне, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи Киеву, заявил спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.

«Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?» — сказал Джонсон в интервью телеканалу CBS News.

Он напомнил, что госдолг США составляет $34 трлн и для выделения средств Украине Вашингтону придется занимать деньги. Поэтому, по словам Джонсона, помощь Киеву должна предоставляться «рациональным образом».

«Конечно, мы выступаем за свободу, в этом суть Соединенных Штатов. Но нам нужна ответственность перед людьми, которые это финансируют. Белый дом не предоставил подобных ответов. <…> И поэтому без этих ответов нам очень трудно получить необходимое финансирование, чтобы сделать то, что необходимо сделать, чтобы остановить Владимира Путина», — заключил Джонсон.

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