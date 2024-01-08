закрыть
8 января 2024, понедельник, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Космический полет, который может обрадовать белорусов

4
  • Марк Дзюба
  • 8.01.2024, 9:08
  • 6,312
Космический полет, который может обрадовать белорусов

C условием невозвращения на Землю.

Январь 2024 года. Скольких белорусов волнует полет их соотечественницы в космос? Не сильно ошибемся, если скажем, что лишь одного – Александра Лукашенко.

6 января правитель принял у себя женщин, которые готовятся к полету в космос: Марину Василевскую и ее дублера Анастасию Ленкову. В своей речи Лукашенко как обычно не обошелся без лжи: «Из миллионов девчонок вас выбрали».

Интерес госСМИ к полету в космос таков, что они не утруждают себя подписать, где на фотографии Марина Василевская, а где Анастасия Ленкова

Вопрос даже не в том, зачем правителю понадобилась эта встреча, а почему он вообще захотел отправить кого-нибудь из белорусов в космос. В заявлениях Лукашенко внятная аргументация отсутствует.

– Я президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на земле. Летают все, и африканцы в том числе, молодцы. Но почему белорусы не летают? Он говорит: «Точно». Дальше начали вести переговоры с «Роскосмосом». У этой российской корпорации было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, – чтобы в космос отправилась женщина, – рассказывал правитель.

Очевидно, что это событие не может быть не то, что историческим, а хоть каким-либо значимым. Сегодня полеты людей в космос – обыденность. При большом желании и больших деньгах можно стать космическим туристом – цены на «тур» начинаются от 500 тысяч долларов.

В космосе побывали три уроженца Беларуси: Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий (последний – совсем недавно). Плюс родившаяся в России в белорусской семье Валентина Терешкова.

Две белоруски проходят подготовку в Подмосковье. При этом непонятно, когда же одну из них «запустят»: дата полета в космос уже переносилась из-за технических проблем с кораблем «Союз-МС-22».

Объяснение, почему Лукашенко так волнует полет белоруски в космос при полном безразличии всех вокруг, может заключаться в его ретроградных взглядах. На детство и юность правителя пришлись первые полеты людей на орбиту – возможно человеку, не пользующемуся смартфоном и ноутбуком, хочется вернуться в те времена и испытать похожие завораживающие эмоции.

Но оказать впечатление на современных белорусов это событие никак не может. Обрадовать их мог бы только один космические полет: полет во вселенную самого Лукашенко – с условием невозвращения на Землю.

Марк Дзюба, «Салiдарнасць»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип