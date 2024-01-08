ISW: Над этим регионом Украины опасаются летать российские самолеты 1 8.01.2024, 9:12

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Авиация россиян стала уязвимой.

Бои в районе Крынок все еще продолжаются, а оккупанты перешли к тактике атаки позиций ВСУ небольшими отрядами по 10 человек. Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили о ситуации на Херсонщине за прошедшие сутки. По состоянию на 7 января линия фронта на этом участке практически не изменилась.

Продолжаются позиционные бои. Z-паблик «Два майора» сообщает, что после того как в декабре на Херсонщине был сбит очередной военный самолет ВКС РФ, российская армия боится на этом участке фронта активно использовать свою авиацию, тем более что есть также проблемы с РЭБ, связью и оперативным потоком информации.

Кроме всего прочего, ВСУ стали дистанционно минировать наземные линии связи российская армия на левом берегу Херсонщины. Украинские защитники заявляют, что в районе Крынок оккупанты стали атаковать их позиции небольшими группами по 10 человек.

При этом у ВСУ есть проблемы в виде неспособности быстро эвакуировать раненых и погибших с левого берега на правый. Также большой проблемой являются дроны. Тем временем партизанское движение «Атеш» сообщило о создании в Крыму множества ремонтных баз, чтобы компенсировать большие потери ВС РФ в военной технике. Более того, новая такая база уже строится на севере от Евпатории.

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