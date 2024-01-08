Белорусские банки вводят масштабные изменения 1 8.01.2024, 10:11

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Некоторые из них затронут ставки по кредитам и валютные вклады.

Белорусские банки обновили условия манибэков, запустили мгновенные переводы, продлили пониженные ставки по кредитам, закрыли вклады в долларах и евро, продолжили жизнь старых карточек, пишет сайт banki24.by.

Альфа-Банк рассказал, что с 4 января закрываются продажи договоров банковского вклада следующих типов:

Альфа-Вклад (отзывный) в долларах США сроком на 18, 36 месяцев;

Альфа-Private (безотзывный) в долларах США сроком на 3, 15 месяцев;

Альфа-Private (безотзывный) в евро сроком на 5 месяцев;

Альфа-Вклад (безотзывный) в долларах США сроком на 3, 5, 7, 15, 55 месяцев;

Альфа-Вклад (безотзывный) в евро сроком на 3, 5, 7, 15, 25, 55 месяцев.

В банке уточнили, что с 4 января нет пролонгации по договорам банковских вкладов, по которым была выбрана данная опция: «Альфа-Вклад» (безотзывный) в долларах США сроком на 5, 7 месяцев, «Альфа-Вклад» (безотзывный) в евро сроком на 7 месяцев.

Беларусбанк сообщил, что по кредитным договорам на финансирование недвижимости, заключенным до 31 мая 2022 года, банк продлевает период фиксации значения ставки рефинансирования на уровне 9,25% годовых до конца 2024 года.

Заключение допсоглашения к кредитному договору осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка. Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.

Белагропромбанк рассказал, что в обновленной версии мобильного интернет-банкинга (Android — 3.47, iOS — 2.47) доступны переводы по Системе мгновенных платежей (СМП).

Сервис доступен для клиентов, которые пользуются мобильным приложением банка и имеют текущий (расчетный) банковский счет в BYN (без использования карточки), в том числе открытый через системы дистанционного обслуживания банка. Плата за отправление перевода в СМП взимается в размере 1,5% от суммы перевода, минимум 1 BYN.

БНБ-Банк рассказал, что в январе все держатели счета «Мед» в «Еплюс» будут получать манибэк за покупки в магазинах «Евроопт» и «Хит!»: новые владельцы ― 5%, а те, кто подключился раньше, ― 1%.

С «Медом» клиенты получат:

1) манибэк до 5% от БНБ-Банка за каждую покупку до 31 января. Бонус от банка придет до 10 февраля;

2) двойные бонусы по бонусной программе «Еплюс» в магазинах «Евроопт»: ими можно рассчитаться при следующей покупке;

3) дополнительные коды в игре «Удача в придачу!» от «Евроопт» (при покупках в «Евроопт» и «Хит!»).

Еще в БНБ-Банке информировали, что с 3 января клиенты могут совершать переводы в белорусских рублях клиентам других банков Беларуси в режиме реального времени по номеру телефона с использованием системы мгновенных платежей.

Банк БелВЭБ информировал, что в январе обеспечит клиентов повышенным 5% манибэком на развлечения.

Манибэк 5% будет начислен владельцам банковских карточек в пакетах услуг линейки «Все» и кредитной карты при оплате услуг в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами 5971 (галереи и художественные посредники), 7911 (танцевальные залы, школы и студии), 7832 (кинотеатры), 7932 (бильярд), 7933 (боулинг), 7996 (парки аттракционов, карнавалы, цирки), 7998 (дельфинарии, зоопарки).

Для получения максимального манибэка в пакетах услуг «Все оптимально», «Все премиально» или «Все по максимуму» нужно установить любимые категории в мобильном приложении UP. Для этого необходимо обновить мобильное приложение UP до последней версии и выбрать любимые категории в зависимости от предпочтений.

МТБанк информировал, что в Moby появилась система мгновенных платежей. Для перевода на карту другого банка понадобится только его наименование и номер телефона получателя. Заявлено, что система мгновенных платежей работает 24/7, а функционал позволяет отправлять и получать переводы.

Комиссия за мгновенные переводы по номеру телефона на карты других банков — 1,5%. Минимальная комиссия — 3 BYN. Отправлять можно не менее 5 BYN.

Сбер Банк сообщил, что продлевает работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в период с 31 января по 30 июня 2024 года. Картами можно будет продолжать пользоваться еще 2 года с момента окончания срока их действия без физического перевыпуска и обращения в офис банка.

Продление доступно для личных, пенсионных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition (в т. ч. Compass Black Edition), а также карт в рамках продуктов КартаFUN и Fun Platinum, пакетов услуг «Сбербанк Первый» и «Премиум». Иные карты и карты, оформленные по доверенности, продлению не подлежат.

Для продления работы карты потребуется ее активация. После окончания срока действия карты держателю будет необходимо проверить баланс карты в банкомате любого банка (услуга бесплатна). После этого пользоваться картой можно будет еще 2 года, а новый срок действия отобразится в мобильном и интернет-банке СберБанк Онлайн. При этом продление будет бесплатным, все действующие тарифы сохранятся прежними.

Продленные карты сохранят прежний набор возможностей: ими можно будет бесконтактно платить в магазинах, снимать наличные, совершать p2p-переводы, платежи в ЕРИП и покупки в белорусских интернет-магазинах. При онлайн-оплате продленной картой нужно будет ввести срок действия, нанесенный на пластиковую карту.

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