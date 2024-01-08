Названы самые популярные имена новорожденных в Беларуси 9 8.01.2024, 9:27

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Они греческого и еврейского происхождения.

Самыми популярными детскими именами в Беларуси в 2023 году стали имена греческого и еврейского происхождения, сообщили в эфире госТВ. Но встречаются в Беларуси Ассоли и Матео.

Имена София и Михаил чаще всего выбирали белорусские родители для новорожденных в 2023 году. София с древнегреческого — это «мудрость, разумность, наука». А имя Михаил имеет еврейское происхождение. Имеет два толкования: дословно — «кто как Бог», а также в значении «никто не равен Богу».

В топе популярных имен для девочек оказались Ева, Анна, Мария, Алиса. Мальчиков чаще всего еще называли Марком, Матвеем, Романом и Максимом.

А вот в Гомельской области среди популярных имен в 2023 году оказались Микаэла, Найя, Ситора, Ясмина, а также Рустам, Савва, Самир, Харитон, Эльдар, Эммануил. Но самыми популярными стали тоже София и Михаил.

«Хочется верить, что такие имена, как Ольга, Наталья, Татьяна, Иван, Петр, Василий, Юрий и другие сделают новый виток в моде на имена и снова станут привлекать молодых родителей», — отметил глава Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

На Могилевщине в топе София и Марк. Михаил только на третьем месте среди мальчиков — его опередил Тимофей. Микаэла, Ринат и Эльдар тоже встречаются. Две девочки получили имя Луна, были новорожденные Ассоли, а среди мальчиков зарегистрированы Матео, Мигель, Мироний, Меланий, Авенир и Добрыня, рассказали в ЗАГС.

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